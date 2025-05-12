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民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

▲▼旅行箱,出國,旅遊,登機箱,度假,住宿,房間,旅館。（圖／CFP）

▲女子旅遊時意外受騙。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名女子在巴塞隆納預定了一間豪華民宿，該房間不但房內設施舒適，從窗外還能直接看到知名大教堂等風景，然而她前往現場後卻發現，窗外風景竟然只是一張海報。

居住在西班牙馬德里的皮拉爾(Pilar Sarrión)是一名女模，近來她在TikTok上分享，與朋友一同到巴塞隆納旅遊時，在當地訂了一間短期出租的度假房，然而抵達後意外發現受騙。

@pilarsarrion Airbnb Barcelona ???? #barcelona #catedral ♬ sonido original - pilarsarrion

影片中可看到，皮拉爾抵達後看向窗外發現，她們原本期待在房間就能看到巴塞隆納主教座堂的美麗風景，結果竟然是一張海報，讓她傻眼和朋友表示，「我們被騙了，你說每晚多少錢」，對方回覆500歐元（約台幣1.6萬元）。

影片曝光後獲得270多萬點閱，許多網友留言，「不敢相信有這種事」、「住這種房間每晚要價500歐元？為什麼不乾脆住飯店」、「我可以把我在赫塔菲(Getafe)的房子租給你們，那裡風景更好」。

對於網友質疑房間價錢，皮拉爾表示，她和朋友只是在開玩笑，她們並沒有付到500歐元，沒想到影片會爆紅。

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關鍵字：

西班牙民宿旅遊巴塞隆納Pilar Sarrión

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