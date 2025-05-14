路透揭露！胡塞武裝與美國停火協議前　輾轉釋求和訊號

▲川普終結胡塞武裝1年多來的對美船隻騷擾。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普本周宣布與葉門胡塞武裝（Houthis）達成停火協議，而在協議達成的幾天以前，美國情報機構便掌握胡塞內部有意尋求退場的跡象，當時美國已經連續7周持續猛烈地對該組織據點進行轟炸。

路透社引述4名美國官員的說法，美國中央司令部原預期這場空襲行動將延續數個月，但胡塞組織自5月初第一個周末開始，便透過中東地區的美國盟友釋出談判訊號，顯示其對美軍連續轟炸已「不堪負荷」。

一名官員透露，「我們接獲情報顯示，胡塞武裝已經受夠了。」這些討論多為內部情報，未曾對外公開。

胡塞武裝自2023年11月起，在紅海針對商船發動數百次飛彈與無人機攻擊，聲稱此舉是為了聲援加薩地區的巴勒斯坦人民。此次停火協議達成的轉捩點，也部分歸功於伊朗的介入。2名知情官員表示，伊朗基於與美國正進行核子談判的考量，亦勸說胡塞組織回到談判桌，以期解除對其自身的經濟制裁並避免潛在的軍事衝突。

停火協議的達成過程展現川普政府以非傳統方式迅速行動的作風。消息人士指出，美方未事先知會以色列，這項協議也不涵蓋以色列船隻，導致以方官員對此略感意外。

除了胡塞武裝，美國也承受持續出擊的壓力。在整個行動中，美軍不僅消耗大量彈藥，更損失了兩架軍機與多架無人機。

根據官員說法，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於5月初開始在白宮主持一系列會議，認定與胡塞達成協議的契機已現。而美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff），原本即負責伊朗核談判，他透過阿曼方面的協助，與胡塞主要談判代表與發言人阿布杜薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）展開間接談判。

阿布杜薩拉姆則持續與胡塞領袖胡塞（Abdul Malik al-Houthi）聯繫。美方官員指出，雙方於5月5日敲定框架協議，隔日川普便宣布胡塞組織「已放棄攻擊」。

川普對媒體表示，「他們說：『請不要再轟炸我們了，我們不會再攻擊你們的船隻。』」並藉此宣稱美方取得重大勝利。

對於路透社詢問，胡塞代表阿布杜薩拉姆僅表示，他們全程透過阿曼與美方接觸，且同意停火的原因是胡塞「原本就只是防衛行動」。