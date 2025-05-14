白宮小額包裹關稅再降！　由商業快遞公司運送降至30％

▲中國跨境電商平台Temu、Shein。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國政府進一步下調來自中國的低價直郵商品關稅，將「小額包裹」（de minimis）商品稅率調降至30%，藉此緩和先前可能引發貿易衝突的高關稅政策。根據白宮13日晚間公布的行政命令，這項新措施將自本週三（15日）起正式生效，適用於單件價值不超過800美元的商品。

這項行政命令為中國大型電商平台Shein與Temu（拼多多旗下）帶來一定程度的喘息空間。此舉也延續了美中雙方於瑞士日內瓦所達成的協議成果──雙方決定在未來90天內暫緩彼此自4月初以來施加的大部分報復性關稅。

儘管雙方發表的聯合聲明中未明確提及「小額包裹」商品的關稅內容，但美國總統川普（Donald Trump）已簽署行政命令，將此類郵政直寄商品的關稅由120%大幅調降至54%，而原先預定6月1日調升的每件包裹200美元固定費用，也宣布取消，維持現行每件100美元的費率不變。

不同於郵政體系的配送標準，透過UPS、FedEx、DHL等商業快遞公司運送的包裹，將適用另一套標準。根據兩位熟知內情的物流業人士向路透社透露，這類包裹的關稅稅率將自原本的145%下調至30%，這一新關稅結構由美方根據「互惠原則」將中方基本稅率設定為10%，再額外加徵20%的稅率，以因應與芬太尼危機相關的貿易措施。

不過，白宮與美國貿易代表辦公室對此仍未發表正式評論。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14日接受CNBC訪問時表示，目前設定的10%全球稅率將會持續，以促進美國本土製造業的復興。