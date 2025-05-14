拜登若連任「恐靠輪椅」撐第2任期　新書踢爆：連人名都忘記

▲新書踢爆，幕僚曾私下討論讓拜登坐輪椅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新書踢爆，美國前總統拜登（Joe Biden）先前尋求競選連任期間，身體狀況嚴重惡化，步伐蹣跚，導致政府幕僚曾經私下討論，若拜登成功連任，就要讓他坐輪椅。

CNN報導，這本新書《原罪：拜登總統的衰落、掩蓋真相和他再次參選的災難性選擇》預計5月20日發布，由美媒CNN的傑克塔珀（Jake Tapper）與Axios的湯普森（Alex Thompson）透過200多次採訪撰寫而成，訪問對象大多是民主黨內部人士，幾乎所有採訪都在2024大選後進行。

書中提到，幕僚認為，拜登在競選連任期間使用輪椅在政治上是難以接受的，但若成功連任，可能不得不這麼做。拜登私人醫師歐康納（Kevin O’Connor）先前曾私下警告總統團隊，若拜登在2023年或2024年發生嚴重摔倒事件，可能需要坐輪椅才能康復。

2名作者指出，這些細節也顯示拜登團隊在競選期間所進行的一系列措施，包括在台階加裝扶手、尋找通往舞台的較短步行路線等。另據Axios，幕僚開始陪同拜登穿越白宮草坪走向直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One），其中一個原因就是要防止拜登跌倒。

不只如此，拜登開始會忘記人名，茫然望著早已認識10多年的人，且疲憊時情況會變得更加嚴重。

對於新書爆料內容，拜登發言人透過聲明表示，拜登健檢結果清楚表明，造成步態僵硬的部分原因是脊椎磨損所致，無需特別治療，情況遠稱不上嚴重，身體隨著年齡增長出現變化，但老化跡象並不等同心智能力衰退，「目前還沒有人能指出任何一個拜登在總統職位上需要做出決策或發表談話時，因心智能力退化而無法勝任的例子。事實上，他是一位非常有效率的總統」。