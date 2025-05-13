川普突然提「統一」　我外交部：美中談判未觸及台灣

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在白宮記者會上，在談及中美關稅貿易談判時，突然指稱「對統一與和平非常有利」。對此，我外交部發言人蕭光偉13日表示，美國務院已說明發言是針對美中貿易，且據了解，美中談判過程中並沒有觸及台灣。

針對美國總統川普突然提及「和平」及「統一」一事，蕭光偉表示，美國務院已解釋，相關說法談的都是美中貿易，不是在說台灣。他說，美方也明確說明對台海和平穩定的期待，並反對武力片面改變台海現狀，美國對台立場並未改變。

另外，有關外交部送交立法院的預算解凍報告，其業務預算遭凍結50%，是否影響我方繳交WTO（世界貿易組織）會費一事。蕭光偉表示，外交部業務預算遭凍結50%，已經對外交部推動業務造成影響。

不過，他也表示，考量世界貿易組織是重要國際多邊經貿組織，對我國有高度重要性，繳納會費是WTO成員國的義務，因此外交部在預算凍結的情況下，仍勉力在可行範圍內優先繳納我國今年會費。

蕭光偉說，業務預算被凍結還是對於參與WTO相關會議及交流活動造成排擠，如果無法參與，可能會影響我國經貿權益。