美中談判早有鋪陳！秘密會晤3周前就展開　專家：這國先低頭

▲美國與中國於12日發布聯合聲明，互相大幅調降加徵關稅。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國與中國於12日發布聯合聲明，互相大幅調降加徵關稅，而外媒指出，美中高層其實早在近3周前就於國際貨幣基金（IMF）總部地下室秘密會晤，為日後雙方關稅休兵鋪路。儘管川普宣稱談判是由他一手策畫，但專家卻認為是美國先讓步了。

根據《金融時報》報導，知情人士透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在參加IMF春季會議期間，與中國財政部長藍佛安（Lan Fo’an）悄悄會面，地點就選在IMF華盛頓總部的地下室。

這場未曾曝光的初步磋商，最終促成貝森特與中國國務院副總理何立峰（He Lifeng）在日內瓦的正式談判，並敲定雙方將各自減稅115個百分點，美方從原先對中國貨物課徵的145%關稅降至30%，中方則從125%降至10%。

雖然雙邊皆強調已做好長期抗戰的準備，但事實顯示，休戰的速度與成果比外界預期更快更順利。

川普總統12日高調宣稱，這場談判是他「一手策劃的對中關係全面重啟」，並宣稱美方取得勝利。不過，中國官媒《環球時報》卻反擊說，「美國退縮了。」前總編輯胡錫進更在微博上稱這是「中國堅持平等與相互尊重原則的巨大勝利。」

對於究竟是誰先讓步，法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家賈西亞何瑞羅（Alicia García-Herrero）點名美方率先退縮。她直言，美國「以為可以無限上調關稅卻毫髮無傷，這點根本不成立」，並指出雙方之所以能快速達成共識，是因為關稅戰已讓兩國同時陷入痛苦深淵。

學者分析認為，這場表面上針鋒相對的關稅大戰，實則暗藏各自承受的經濟壓力，才迫使雙方回到談判桌，尋求短暫的喘息空間。接下來的90天，將成為觀察美中是否真能重啟貿易合作的關鍵期。