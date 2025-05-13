川普評美中談判「突然提統一」　國務院澄清：對台政策不變

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易談判近期出現重大突破，美國總統川普（Donald Trump）12日在白宮宣布，中國已同意「全面開放市場」，他認為此舉對兩國雙方都有好處，更有助於「統一與和平」。不過，針對川普提及的「統一」一詞是否涉及台海，美國國務院隨即澄清，強調對台政策並未改變，總統發言明顯是針對貿易議題。

根據《中央社》報導，川普在記者會中指出，「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利。」儘管語中提到「統一」（unification），但川普並未進一步說明是否指涉兩岸議題。

這番談話引發外界關注美國是否調整對台立場。對此，美國國務院發言人回應中央社提問時重申，美國對台政策數十年來橫跨各屆政府皆維持一致，強調「台海和平與穩定是美方長期利益」，並再次表明「反對任何一方片面改變現狀」，希望兩岸分歧能以「不受脅迫、獲雙方人民接受的方式解決」。

川普也在記者會中提到，他在第一任期與中方幾乎完成一份涵蓋經濟體制改革的貿易協議草案，但北京最終撤手。他強調，美國市場長期對中國幾乎無限制，而中國市場卻未真正開放，若雙方制度能趨於一致，將更具「團結性」（better unity）。

同日，白宮發布美中聯合聲明，宣布雙方關稅大幅調降，美國將把針對中國商品的加徵關稅從145%降至30%；中方則會把對美商品關稅自125%調降至10%。雙邊協議預計在5月14日正式生效。

值得注意的是，國務院的回應與先前下架的「美台關係現況」網頁內容一致。根據暫存版本，美方已移除「不支持台獨」的表述，並改為強調「希望兩岸能以不受脅迫、雙方人民都能接受的方式解決分歧」。