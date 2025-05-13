才剛修法！王鴻薇稱10月連假太多「建議分到11月」　綠酸沒熟讀法案

▲王鴻薇質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（圖／翻攝立法院頻道）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過增加4天國定假日，勞動節也改為全國放假，然而藍委王鴻薇12日質詢時詢問行政院，「以下半年來看，9月與10月會有比較多連假，是否會分散到11月放假？」對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（13日）受訪時表示，現在放假日是藍白喬出來的，王鴻薇是國民黨鞭，現在說十月放太多要分散，對通過的版本到底有沒有熟讀？這不是打臉自己嗎？請藍白委員未來立法前停看聽、三思而後行，才不會發生王鴻薇這種狀況。

國會日前三讀通過增加4天國定假日，勞動節也改為全國放假，王鴻薇12日質詢時，關切行政院是否研擬提覆議，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮於司法及法制委員會答詢時表示，行政院至今沒有做任何指示，幕僚作業已排出未來10年的假，大約是120天至121天，而明年度辦公日曆表預計在6月底簽行政院對外公告。

王鴻薇質詢時也提到，以下半年來看，10月份碰到中秋節跟雙十節，會有2個連假（實際上為3個），再加上光復節部分，10月份會出現較多連假，會出現在9月底到10月部分，還是說有可能把他分散到11月，因為11月沒有任何連假？

葉俊榮愣了一下後回應，詳細情況還是會找教育部、經濟部跟金管會來討論，因為一調整的話跟國際無法接軌，會對金融運作有一些影響。王鴻薇則表示，現在看行事曆，9月底到10月初連假比較多，如何連假讓各行各業跟勞工充分運用，看怎麼樣調整，這得來不易的假期。

對於王鴻薇稱，10月連假太多要分到11月。吳思瑤表示，相關提案藍白聯手多數方式表決通過，民進黨不反對增加放假、也納入政策研議，但藍白為立法而立法強行通過，當然造成衝擊，王鴻薇是國民黨鞭，難道對於拍板定案的版本不了解？

吳思瑤指出，現在放假日是藍白喬出來的，現在說十月放太多要分散，你們通過的版本到底有沒有熟讀？相關提案才剛通過，黨鞭就質疑10月假太多，這不是打臉自己嗎？請藍白委員未來立法前停看聽、三思而後行，才不會發生王鴻薇這種狀況。

