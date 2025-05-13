　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林月琴澄清獲得標案是「延續性計畫」　黃揚明：兩個案子差了8年

▲就業服務法修正草案三讀通過，立委林月琴發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委林月琴。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人黃揚明12日揭露民進黨立委林月琴不僅擔任2民間團體職務，團體更獲得中央部會百萬標案，甚至包括所在的衛環委員會所直接監督的衛福部的標案。而林月琴發出4點聲明回應，強調「這多是幾年來延續性的計畫，早在擔任立委前就持續執行」。對此，黃揚明質疑，其中兩個差了8年的標案，說是延續性，要確定耶。林月琴可以繼續做董事立委、副理事長立委，可是，民進黨的朋友啊，你們打吳春城的時候，可不是這麼安靜的啊！

針對靖娟基金會和台少盟取得的中央部會標案遭到質疑，林月琴澄清，這多是幾年來延續性的計畫，標案早在擔任立委之前就持續執行。擔任立委後，依「依據公職人員利益迴避法」主動公開揭露「關係人身份」，沒有參與標案審查，也沒有替任何團體關說，請不要混為一談。

林月琴提到，其中，衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」為「109年度托育資源中心訪視輔導暨教育訓練計畫」的延續、衛福部社家署「114年親子館主管人員教育訓練計畫」為「110年度親子館（托育資源中心）在職訓練計畫」的延續、文化部「113年至114年度平面媒體兒少新聞識讀推廣」為「105年兒少新聞專屬網站 兒少新聞妙捕手採購案」的延續。

林月琴也列出4點聲明，第一、在立委任內，絕對沒有也不可能利用職務自肥。第二、我的家人、親屬，完全沒有在這兩個機構任職。第三、我和這些機構沒有財務利害關係。第四、我沒有利用立委職權去立法讓自己得利。我願意接受高規格檢驗，但也希望大家不要以訛傳訛，模糊事實。

對此，黃揚明則回應，自己真的很好奇，林月琴委員聲明所說「文化部『113年至114年度平面媒體兒少新聞識讀推廣』為『105年兒少新聞專屬網站 兒少新聞妙捕手採購案』的延續」。這一段要確定耶，兩個差了8年的標案，說是延續性。

黃揚明表示，而且林委員的聲明，不就跟吳春城一樣了嗎？林月琴的身份是監督衛福部的預算，然後，又是拿衛福部標案、補助的NGO的董事、拿文化部標案的NGO的理事長、副理事長，「這不是門神，什麼叫做門神」。

黃揚明表示，總之，林月琴可以繼續做董事立委、副理事長立委。可是，民進黨的朋友啊，你們打吳春城的時候，可不是這麼安靜的啊！

接著，黃揚明指出，依法，因林月琴擔任立委又兼任靖娟基金會董事，因此靖娟基金會標政府標案前，確實會填寫「事前揭露」的表格。這種揭露規範，不正是告訴相關機關，這NGO很有辦法嗎？

黃揚明再指，另外，靖娟基金會董事有一個立委、一個監委，真的很溫馨。以靖娟基金會這類有歷史的大型公益NGO，根本不需要林月琴、賴振昌擔任董監事，標案一樣會得標，但是，這些人當上了立委、監委，卻繼續兼任，只是徒增被質疑的風險罷了。

最後，黃揚明強調，自己把這些資訊公開，並非要求林委員「辭職」，只是覺得檢驗標準一致就好，如果吳春城不行（當然他還有其他爭議點），如果當初高潞以用不行，那為什麼民進黨立委做就可以呢？用同一個標準檢驗，不是民主社會中最基本的原則嗎？

▼黃揚明公布綠委林月琴兩個民間團體標案。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲▼黃揚明公布綠委林月琴兩個民間團體職務與標案。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲▼黃揚明公布綠委林月琴兩個民間團體職務與標案。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲▼黃揚明公布綠委林月琴兩個民間團體職務與標案。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才剛修法！王鴻薇稱10月連假太多「建議分到11月」
白宮宣布調降中國小額包裹關稅　由120％降至54％
杜特蒂獄中當選市長！選舉淪代理戰爭
李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點
獨／高雄知名禮儀公司「馬3突竄火煙」　接連出事民眾心驚驚
徐少東人間蒸發！　駕車離家畫面曝
快訊／尼克逆轉3比1聽牌！　衛冕軍王牌重傷坐輪椅
板中新校長遭學生嗆「獨裁就滾」　本人回應：我非女暴君
啦啦隊女神最終排名出爐！TOP3驚見「最強黑馬」
快訊／上周新冠就診9978人！疫情連5周上升　11個月大嬰重

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《核管法》修法版本壓線出爐！　藍白拍板核電廠延役最長20年

在野修核管法延役核電廠　卓榮泰：核三廠2號機仍要先除役再重啟

才剛修法！王鴻薇稱10月連假太多「建議分到11月」　綠酸沒熟讀法案

台中捷運藍線機電工程標5／14簽約　盧秀燕邀蔣萬安見證

翻車！吳欣岱控反惡罷宣講警方執法雙標　藍秀公文打臉批造謠

白提核電延役10年、藍要求20年「表決前刻還沒整合」　綠營批黑箱

黃仁勳來了！盧秀燕隔空邀訪台中：品嘗美食、逛夜市！

林月琴澄清獲得標案是「延續性計畫」　黃揚明：兩個案子差了8年

立院唱空城！一早開議竟「無人在場」　韓國瑜怒：請各黨團自重

藍媒體人稱1綠委團體獲標案「類吳春城」　林月琴列4點打臉

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

《核管法》修法版本壓線出爐！　藍白拍板核電廠延役最長20年

在野修核管法延役核電廠　卓榮泰：核三廠2號機仍要先除役再重啟

才剛修法！王鴻薇稱10月連假太多「建議分到11月」　綠酸沒熟讀法案

台中捷運藍線機電工程標5／14簽約　盧秀燕邀蔣萬安見證

翻車！吳欣岱控反惡罷宣講警方執法雙標　藍秀公文打臉批造謠

白提核電延役10年、藍要求20年「表決前刻還沒整合」　綠營批黑箱

黃仁勳來了！盧秀燕隔空邀訪台中：品嘗美食、逛夜市！

林月琴澄清獲得標案是「延續性計畫」　黃揚明：兩個案子差了8年

立院唱空城！一早開議竟「無人在場」　韓國瑜怒：請各黨團自重

藍媒體人稱1綠委團體獲標案「類吳春城」　林月琴列4點打臉

新教宗與美國天主教　歷史傳承與未來發展

最想先吃哪一道菜？超準心測找出你的隱藏才能

「人氣華語BL劇男神」票選開跑！快幫TOP1男神登上FansWorld粉絲窩

免費送你去宿霧！跳島賞寶石般海水　沙丁魚風暴、鯨鯊共游超壯觀

川普評美中談判「突然提統一」　國務院澄清：對台政策不變

《核管法》修法版本壓線出爐！　藍白拍板核電廠延役最長20年

台中土地買賣大減8635筆　賴正鎰：央行出手後現分水嶺

愛龜曬太陽被打包偷走「定位器被拆掉」飼主急報案　警1天找回

OpenAI擴展深度研究功能　ChatGPT現可連接OneDrive與SharePoint

強化巷弄火場救援！　南消推細水霧搶救水損降20倍皮卡車更靈活

張惠妹忍淚唱〈身後〉哀悼大S：我很想妳

政治熱門新聞

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

賴清德知習近平餐敘可能性低　釋善意喊對話交流、和平共榮拚經濟

賴清德：中台發生戰爭必是中國挑起的　台菲日美應合作防堵

桃園罷團爆分裂內鬨！　志工對話截圖曝導火線

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

台積電是客戶要求赴美　賴清德：課關稅不利半導體IT投資

世壯運開幕倒數　議員抓包APP竟一片空白

有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

吳以性侵喻憲訴法三讀　陳智菡批噁心

吳欣岱指李未申請路權　他曝公文反擊

民眾黨團反嗆綠：假愛國真掏空

罷免二階失敗　邱鎮軍、陳超明發聲了

台積電赴美削弱台灣影響力？　賴清德：合理正常經濟行為

更多熱門

相關新聞

白提核電延役10年、藍要求20年「表決前刻還沒整合」　綠營批黑箱

白提核電延役10年、藍要求20年「表決前刻還沒整合」　綠營批黑箱

立法院會今（13日）預計處理「核子反應器設施管制法」修正草案，延長核電廠服役年限，預計中午時刻將處理相關提案。然而，表決前刻，藍白營版本尚未整合，民眾黨提案延役10年、藍委許宇甄則是20年、藍委邱鎮軍版本則沒有寫。對此，綠委林楚茵批評，藍白又要故技重施，二、三讀表決前一刻給版本。綠委吳思瑤則質疑，國民黨的版本高達10多個，延役時間、申請期程，這些都毫無共識，連國會都沒有共識，社會如何有共識？

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

藍媒體人稱1綠委團體獲標案「類吳春城」　林月琴列4點打臉

藍媒體人稱1綠委團體獲標案「類吳春城」　林月琴列4點打臉

賴清德的週年慶　三面作戰、四面楚歌

賴清德的週年慶　三面作戰、四面楚歌

保母姊妹虐死剴剴今宣判　是否重判將揭曉

保母姊妹虐死剴剴今宣判　是否重判將揭曉

關鍵字：

剴剴黃揚明林月琴民進黨民眾黨吳春城標案

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

不聽母勸「放下就好」軟爛男殺女友毀2家

板中將迎新校長！學生掛布條：獨裁就滾

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面