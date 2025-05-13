林月琴澄清獲得標案是「延續性計畫」　黃揚明：兩個案子差了8年

▲民進黨立委林月琴。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人黃揚明12日揭露民進黨立委林月琴不僅擔任2民間團體職務，團體更獲得中央部會百萬標案，甚至包括所在的衛環委員會所直接監督的衛福部的標案。而林月琴發出4點聲明回應，強調「這多是幾年來延續性的計畫，早在擔任立委前就持續執行」。對此，黃揚明質疑，其中兩個差了8年的標案，說是延續性，要確定耶。林月琴可以繼續做董事立委、副理事長立委，可是，民進黨的朋友啊，你們打吳春城的時候，可不是這麼安靜的啊！

針對靖娟基金會和台少盟取得的中央部會標案遭到質疑，林月琴澄清，這多是幾年來延續性的計畫，標案早在擔任立委之前就持續執行。擔任立委後，依「依據公職人員利益迴避法」主動公開揭露「關係人身份」，沒有參與標案審查，也沒有替任何團體關說，請不要混為一談。

林月琴提到，其中，衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」為「109年度托育資源中心訪視輔導暨教育訓練計畫」的延續、衛福部社家署「114年親子館主管人員教育訓練計畫」為「110年度親子館（托育資源中心）在職訓練計畫」的延續、文化部「113年至114年度平面媒體兒少新聞識讀推廣」為「105年兒少新聞專屬網站 兒少新聞妙捕手採購案」的延續。

林月琴也列出4點聲明，第一、在立委任內，絕對沒有也不可能利用職務自肥。第二、我的家人、親屬，完全沒有在這兩個機構任職。第三、我和這些機構沒有財務利害關係。第四、我沒有利用立委職權去立法讓自己得利。我願意接受高規格檢驗，但也希望大家不要以訛傳訛，模糊事實。

對此，黃揚明則回應，自己真的很好奇，林月琴委員聲明所說「文化部『113年至114年度平面媒體兒少新聞識讀推廣』為『105年兒少新聞專屬網站 兒少新聞妙捕手採購案』的延續」。這一段要確定耶，兩個差了8年的標案，說是延續性。

黃揚明表示，而且林委員的聲明，不就跟吳春城一樣了嗎？林月琴的身份是監督衛福部的預算，然後，又是拿衛福部標案、補助的NGO的董事、拿文化部標案的NGO的理事長、副理事長，「這不是門神，什麼叫做門神」。

黃揚明表示，總之，林月琴可以繼續做董事立委、副理事長立委。可是，民進黨的朋友啊，你們打吳春城的時候，可不是這麼安靜的啊！

接著，黃揚明指出，依法，因林月琴擔任立委又兼任靖娟基金會董事，因此靖娟基金會標政府標案前，確實會填寫「事前揭露」的表格。這種揭露規範，不正是告訴相關機關，這NGO很有辦法嗎？

黃揚明再指，另外，靖娟基金會董事有一個立委、一個監委，真的很溫馨。以靖娟基金會這類有歷史的大型公益NGO，根本不需要林月琴、賴振昌擔任董監事，標案一樣會得標，但是，這些人當上了立委、監委，卻繼續兼任，只是徒增被質疑的風險罷了。

最後，黃揚明強調，自己把這些資訊公開，並非要求林委員「辭職」，只是覺得檢驗標準一致就好，如果吳春城不行（當然他還有其他爭議點），如果當初高潞以用不行，那為什麼民進黨立委做就可以呢？用同一個標準檢驗，不是民主社會中最基本的原則嗎？

▼黃揚明公布綠委林月琴兩個民間團體標案。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）