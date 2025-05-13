藍媒體人稱1綠委團體獲標案「類吳春城」　林月琴列4點打臉

▲民進黨立委林月琴。（圖／記者李姿慧攝）



記者杜冠霖／台北報導

媒體人黃揚明昨聲稱，綠委林月琴目前擔任2個民間團體職務，重點在於，這兩個團體都在林月琴擔任立委期間，都獲得中央部會標案，甚至包括所在的衛環委員會所直接監督的衛福部的標案，吳春城該被質疑，那林月琴呢？對此，林月琴12日發出4點聲明回應，這些多是幾年來延續性的計畫，早在我擔任立委之前就持續執行。在立委任內，絕對沒有也不可能利用職務自肥。我的家人、親屬，完全沒有在這兩個機構任職。和這些機構沒有財務利害關係。也沒有利用立委職權去立法讓自己得利。我願意接受高規格檢驗。

林月琴表示，自己於2024年2月1日就職第十一屆全國不分區立法委員，在此之前我是一位兒童及青少年社會福利的工作者。針對黃揚明先生在網路上對我的指控，我願意負責任地說明。

對於黃揚明提到的靖娟基金會和台少盟取得的中央部會標案，林月琴表示，多是幾年來延續性的計畫，這些標案早在我擔任立委之前就持續執行。擔任立委後，依「依據公職人員利益迴避法」主動公開揭露「關係人身份」，沒有參與標案審查，也沒有替任何團體關說，請不要混為一談。

衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」為「109年度托育資源中心訪視輔導暨教育訓練計畫」的延續。衛福部社家署「114年親子館主管人員教育訓練計畫」為「110年度親子館（托育資源中心）在職訓練計畫」的延續。

文化部「113年至114年度平面媒體兒少新聞識讀推廣」為「105年兒少新聞專屬網站 兒少新聞妙捕手採購案」的延續。113年、114年公益彩券回饋金的申請案，與前述三案的性質不同，皆是依據審查辦法由多位審查委員審查通過，補助部分經費，不足的費用由機構自行籌募。

林月琴表示，這些都有記錄可查，經得起檢驗。林重申，第一、在立委任內，絕對沒有也不可能利用職務自肥。第二、我的家人、親屬，完全沒有在這兩個機構任職。第三、我和這些機構沒有財務利害關係。第四、我沒有利用立委職權去立法讓自己得利。我願意接受高規格檢驗，但也希望大家不要以訛傳訛，模糊事實。

林月琴表示，自己從民間走進立法院，是希望把兒童及青少福利的聲音帶進政策核心。這條路不容易，但我不會退縮。我也呼籲大家，在追求監督的同時，也要保護真正為公益努力的團體與工作者，讓社會可以更好，而不是因為政治口水反而讓推動改革的人被抹黑。