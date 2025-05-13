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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院唱空城！一早開議竟「無人在場」　韓國瑜怒：請各黨團自重

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（13日）院會進行法案審查，立法院長韓國瑜九時準時出現主持，但台下卻沒有任何一位立委在議場。韓國瑜嚴厲表示，現在沒有任何一個立法委員在現場，三個黨團要負最高責任，這樣審查法案立法院絕對沒有辦法審查，請三個黨團自律自重，請立刻派出立委到一場，「現在休息！」接著轉身離開議場。陸續有立委進到議場後，韓國瑜才又現身主持會議。

▲▼立法院院會 韓國瑜生氣沒有立委到場後 到了三位立委 現場仍然空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院一早院會，現場空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜生氣 立法院院會開始 現場空蕩蕩 沒有立委到場 韓國瑜要求各黨團自律 然後宣布休息 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜生氣宣布休息 。（圖／記者屠惠剛攝）

今日院會將繼續審查討論事項，韓國瑜主持處理第一案「審查住都中心114年度預算書案」時，宣布要民進黨召委張宏陸說明，但張宏陸不在場，韓國瑜隨後點名陳玉珍、王育敏、萬美玲、魯明哲、吳宗憲竟也都不在場。韓國瑜氣憤表示，「現在沒有任何一個立法委員在現場，三個黨團要負最高責任，這樣審查法案立法院絕對沒有辦法接受，請三個黨團自律自重！請立刻派出立委到議場。」接著轉身離開議場。後來陸續有立委進到議場後，韓國瑜才又現身主持會議。

除前7案是各委員會報告預算審查結果外，後續還有「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」、「刑法修正案」與反戒嚴、反廢死公投案等，但因預算書各黨團都沒有異議，因此造成現場無立委的狀況。

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