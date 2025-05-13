白提核電延役10年、藍要求20年「表決前刻還沒整合」　綠營批黑箱

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（13日）預計處理「核子反應器設施管制法」修正草案，延長核電廠服役年限，預計中午時刻將處理相關提案。然而，表決前刻，藍白營版本尚未整合，民眾黨提案延役10年、藍委許宇甄則是20年、藍委邱鎮軍版本則沒有寫。對此，綠委林楚茵批評，藍白又要故技重施，二、三讀表決前一刻給版本。綠委吳思瑤則質疑，國民黨的版本高達10多個，延役時間、申請期程，這些都毫無共識，連國會都沒有共識，社會如何有共識？

林楚茵批評，藍白復辟核電又要黑箱暗度陳倉，從國會擴權到財劃法再到選罷法，國民黨一路示範什麼叫做黑箱作業，現在又食髓知味，連攸關全民生命安全的核管法都想複製貼上，比照黑箱模式辦理。

林楚茵指出，屏東核三廠將依法除役，藍白不顧核安只想草率修法讓老舊核電廠延役，昨天國民黨召委葛如鈞協商核管法只是過水走個形式，沒有逐條討論、沒有共識，就逕自將草案送院會處理。藍白要核電，核安風險丟包全民承擔嗎？攸關生命安全絕不能黑箱過水。

林楚茵直言，藍白兩黨聯手提出15個修法版本，而且還充滿自相矛盾，民眾黨主張延役10年、國民黨許宇甄提20年、甚至邱鎮軍版本根本沒寫，什麼時候申請、能延多久大家都搞不清楚。今天藍白又要故技重施，二、三讀表決前一刻給版本，但核安不能讓藍白亂喊價，這不只是屏東的事，是全台灣人的事。

吳思瑤受訪時表示，核能要不要延役是嚴肅專業問題，不要泛政治化，三個前提要有，包含：社會共識、核能安全跟核廢料處置，如果三個條件無法具備，為延役而延役，會影響國家安全造成社會對立。

吳思瑤指出，稍後議程即有可能第一案表決核管法，昨天黨團協商完全沒有協商、直接就要表決，沒有程序正義就沒有實質正義，國民黨的版本高達10多個，延役時間、申請期程，這些都毫無共識，國會都沒有共識，社會如何有共識？

吳思瑤表示，國民黨跟民眾黨聯手為表決而表決，到現在都還沒有最後版本，藍白喬出來的最終機密版本，是什麼條文？都還是沒有看到，這樣可以表決？昨天黨團協商可以看到，國會版本歧異甚大、完全沒有整合，韓國瑜再次閹割朝野協商權利、直接交付表決，國會無共識，社會如何有共識？

