美中互降關稅！美股狂飆逾1100點　台積電ADR勁揚近6%

▲美中協重大進展，關稅暫時大幅調降。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與中國上周末在瑞士日內瓦舉行的貿易談判傳出正面進展，雙方達成共識，暫時削減彼此的關稅措施。消息一出，激勵市場信心回溫，美股大漲逾1100點，四大指數全面勁揚，台積電ADR也上漲近6％。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，此次與中國談判「非常有建設性」，雙方同意將美方對中關稅稅率下調至30%，中方對美國進口商品的報復性關稅亦同步降至10%。他強調，這項臨時措施有助於為更廣泛的協議鋪路，預計未來幾周將再與中方代表會面，著手敲定一項更大的協議。

道瓊工業指數終場上漲1,160.72點，收42,410.10點，漲幅2.81%。

那斯達克指數上漲779.43點，收18,708.34點，漲幅4.35%。

標準普爾500指數上漲184.28點，收5,844.19點，漲幅3.26%。

費城半導體指數上漲314.43點，收4,780.93點，漲幅7.04%。

個股方面，台積電ADR大漲至186.92美元，上漲10.40美元，漲幅5.89%；輝達（NVIDIA）收漲6.35美元至123.00美元，漲幅5.44%；特斯拉（Tesla）則收在318.38美元，上漲20.12美元，漲幅6.75%；蘋果則是終場上漲12.52美元，或6.31％，收在210.79美元。