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iPhone要漲價了！傳原因是新功能　蘋果擬推「超薄款」

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲美中貿易戰露出一線曙光。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

蘋果公司擬漲iPhone售價，《華爾街日報》消息指出，蘋果正在考慮即將在秋季推出的新一代iPhone系列漲價，將與新功能及新設計變化結合，包括推出超薄設計，但蘋果不願將漲價歸咎於美中貿易戰加徵關稅，因為大多數設備仍在中國組裝。

美中12日發布聯合聲明，針對關稅暫緩90天達成協議，互相下調115%報復性關稅，讓持續多時的貿易戰露出一線曙光，蘋果股價也在盤前應聲上漲7%，不過中國進口商品再美國仍將面臨30%的關稅。

事實上，蘋果曾表示，這場關稅戰將在4至6月這一季度增加大約9億美元的成本，為減輕關稅對供應鏈的衝擊，已轉至印度生產，CEO庫克（Tim Cook）指出，來自印度的iPhone將在第二季占多數美國銷售機型。分析師也一直推測蘋果將會提高iPhone售價，而漲價後的iPhone有可能會被對手三星等公司搶占市場。

▲▼蘋果產品配圖，Mac Book、Apple Watch、i Pad、i Phone。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘋果擬漲價新一代iPhone。（資料照／記者湯興漢攝）

目前iPhone 16系列型號在美國最便宜的售價為799美元，加上關稅後，分析預測可能將漲價到1142美元，漲幅高達43%。

《華爾街日報》引述知情人士消息報導，蘋果計畫在秋季推出新一代iPhone，在外型和設計上都有變化，像是增加「超薄款」，以此合理化漲價，不過蘋果最賺錢的iPhone Pro、Pro Max型號仍會在中國生產，因為印度工廠還無法在規模和產量上追上中國。

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