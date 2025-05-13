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墨西哥爆「當街槍殺」女市長候選人　血腥掃射3死！全程直播

▲▼墨西哥爆「當街槍殺」女市長候選人Yesenia Lara　血腥掃射3死！全程直播。（圖／翻攝臉書）

▲墨西哥爆當街槍殺，女市長候選人賴拉中彈身亡。（圖／翻攝賴拉臉書）

記者許力方／綜合報導

墨西哥驚傳謀殺案，東部地區特克西斯泰佩克（Texistepec）一名女市長候選人賴拉（Yesenia Lara）昨（11日）在一場競選活動上遭槍殺，與3名支持者不幸送命。

當地媒體報導，賴拉為墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）所屬的國家復興運動黨角逐市長之位的候選人，整個槍擊過程都被記錄在賴拉的直播中。只見當時，她正在掃街造勢，突然連續爆發數十聲槍響，現場一陣混亂，民眾尖叫奔逃，網路上還流傳其他有屍體倒在街頭的照片。

▲▼墨西哥爆「當街槍殺」女市長候選人Yesenia Lara　血腥掃射3死！全程直播。（圖／翻攝臉書）

▲賴拉慘死街頭，槍擊現場全程直播。（圖／翻攝臉書）

「我們一定會找到兇手，為特希斯特佩克莫雷納黨候選人與支持者的懦弱謀殺案討回公道！」韋拉克魯斯州州長納萊（Rocío Nahle）事後發文慟斥，槍擊案共造成4人死亡、3人受傷，「沒有任何職位或公職值得以生命為代價。」

賴拉生前曾發布多張她在各地舉辦競選活動的照片，案發前幾小時她才寫道：「年輕人的力量是激勵我每天繼續前行的活力泉源。」目前警檢已出動展開調查。自2006年以來，墨西哥已有約48萬人死於犯罪暴力。

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