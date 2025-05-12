川普啟動「最惠國政策」！宣布藥品降價59%　能源物價也喊降

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普12日於自家社群平台「Truth Social」發文宣布，美國藥品價格即將下降59％，並強調未來汽油、能源與食品雜貨等生活成本也將同步降低，「沒有通貨膨脹」。川普強調，將簽署行政命令啟動「最惠國定價」政策，讓美國支付的藥價不高於全球其他任何國家。

川普指出，該行政命令預計於美東時間12日上午9時簽署生效，政策實施後，美國處方藥價格可望下降30％至80％，「這將是多年來首次讓美國在藥價上獲得公平待遇」，也預期此舉將帶動全球藥品價格調整。

所謂「最惠國定價」是參考世界各國藥品價格，讓美國支付的藥價與最低價格國看齊。雖然類似構想早在川普2017年至2021年首任總統任期時曾提出，最終因製藥業強烈反對而未能落實，但這次他強勢回歸再度推動，顯示對改革醫療體系的決心。

根據《路透社》報導，美國已有10種藥品預計在2026年起依新機制定價，將為美國每年超過4000億美元（約新台幣12兆元）的藥品支出帶來顯著變革。川普也曾預估，該政策未來7年內將為納稅人節省超過850億美元。

不過，製藥產業並不買帳。美國藥品研究與製造商協會（PhRMA）發言人施萊弗（Alex Schriver）警告，任何形式的政府藥價管制，恐削弱創新與可近性，不利於美國患者。