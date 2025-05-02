　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

城中市場「馬尾男」狂偷攤商小物　巡守隊尾隨報警抓到82歲老賊

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局博愛路派出所日前接獲報案，在城中市場附近攤販陸續有商品遭竊走，市場處人員調閱監視器鎖定1名「馬尾」男子，直到男子又再度現身城中市場，由巡守隊員緊隨其後，並且通知警方，當場在228公園將人逮捕到案，並搜出被偷走的皮帶。

警方調查，82歲的周姓男子，平時無業在家，但是卻陸續跑到北市中正區城中市場，並且順手偷走攤販、店家的商品，其中包括食品、包包以及牛仔褲等物品，只要能塞進包包的都來者不拒，市場人員獲報後通知市場處，並且調閱監視器鎖定綁馬尾的周姓男子。

▲▼82歲周姓馬尾哥跑到城中市場偷東西，警員配合市場人員逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲82歲周姓馬尾哥跑到城中市場偷東西，警員配合市場人員逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

城中市場的攤販在日前又看到周姓男子現身，直接找來巡守隊員尾隨其後，並且通知警員到場，最後跟到228公園時，雙方會合並且攔查周姓男子，在身上當場查獲剛剛才得手的皮帶，周也當場坦承竊盜犯行。

警方根據之前的報案，發現周姓男子3、4次出沒城中市場，並且偷走食品、包包以及牛仔褲等物品，全部都塞進包包後就快閃離開，但是男子矢口否認之前偷的物品，只坦承這次偷了皮帶，警方仍不採信，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲▼82歲周姓男子跑到城中市場偷攤商物品，因為綁馬尾特徵被攤商認出尾隨報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲82歲周姓男子跑到城中市場偷攤商物品，因為綁馬尾特徵被攤商認出尾隨報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

附近攤販表示，之前就陸續傳出店家商品遭竊，事後調閱監視器鎖定周，且周又綁了馬尾所以相當好辨識，最後發揮互助精神，一路尾隨周，才配合警員順利將人逮捕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／請辭南韓代理總統　韓悳洙「宣布參選」
「最美檢察官」遞辭呈！　下一步曝光
快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！　張麗善道歉了
快訊／知名餐廳兄弟爭家產！　侄子勸架遭「一刀穿胸」當場斃命
白沙屯媽祖「粉紅超跑」估中午到彰化　伸港福安宮盼三媽聚會
快訊／30歲女「左手」捲進絞肉機！　恐怖畫面曝光
快訊／台積電上漲30元至938！　台股大漲逾370點
張清芳爆秘辛！「仔仔遲到2小時找不到人」她不拍了
2小時談完！日美「第二輪談判」結束　赤澤點名汽車業受害
鞭炮彩帶纏繞電車線「台鐵10列車大誤點」　旅客困車廂80分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團轉接話務假冒「在地號碼」台南警抄機房　通緝犯主嫌落網

快訊／登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

快訊／新竹知名茶餐廳兄弟爭產！侄勸架慘遭「一刀穿胸」當場斃命

快訊／汐止女「左手前臂」捲絞肉機中　恐怖畫面曝光

「165防騙宣導」也有假的！　他機警1動作自救

城中市場「馬尾男」狂偷攤商小物　巡守隊尾隨報警抓到82歲老賊

快訊／白沙屯媽祖進香意外！　跟隨香客昏倒、老翁摔進水溝

老婆怪怪的「一查驚見啪啪體驗感想」　夫崩潰告小王

花縣府超徵福安礦業「火速退稅2億」　傳因罷免傅崐萁壓力

快訊／汐止深夜驚傳死亡車禍　重機對撞1死2傷！警封鎖現場

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

女兒從新加坡偷跑回台灣給驚喜！爸見她返家笑開懷溫馨抱抱

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

詐團轉接話務假冒「在地號碼」台南警抄機房　通緝犯主嫌落網

快訊／登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

快訊／新竹知名茶餐廳兄弟爭產！侄勸架慘遭「一刀穿胸」當場斃命

快訊／汐止女「左手前臂」捲絞肉機中　恐怖畫面曝光

「165防騙宣導」也有假的！　他機警1動作自救

城中市場「馬尾男」狂偷攤商小物　巡守隊尾隨報警抓到82歲老賊

快訊／白沙屯媽祖進香意外！　跟隨香客昏倒、老翁摔進水溝

老婆怪怪的「一查驚見啪啪體驗感想」　夫崩潰告小王

花縣府超徵福安礦業「火速退稅2億」　傳因罷免傅崐萁壓力

快訊／汐止深夜驚傳死亡車禍　重機對撞1死2傷！警封鎖現場

詐團轉接話務假冒「在地號碼」台南警抄機房　通緝犯主嫌落網

藍營堅持普發1萬　綠指像「放煙火」：放完就沒有了不能解決問題

小優遭吳宗憲解約3個月「悄現蹤白沙屯進香」！0偽裝被拍：等到半夜

快訊／宣布「參選總統」！韓悳洙推3年修憲案　力拚縮短總統任期

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

「最美檢察官」遞辭呈了！　下一步曝光

「D-ONE第一大天地」立柱典禮啟動　烏日區房市迎來新契機

洋基壞消息！ 「怪力男」因肌腱炎列入60天傷兵名單

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

快訊／登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

社會熱門新聞

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

汐止大同路深夜驚傳死亡車禍　

快訊／白沙屯媽祖進香意外！　跟隨香客昏倒、老翁摔進水溝

上市主管遭妻背叛　小王一句話讓他更崩潰

即／貴婦奈奈湊到200萬交保　戴電子腳鐐沉默離開北檢

妻外遇「寫啪啪感想」　夫崩潰告小王

館長員工街頭遇襲！政治狂熱者重擊他後腦杓

臉書3.8萬則詐騙廣告零開罰　數發部答詢讓刑事局怒了

「橋聳雲天」變「猛鬼牽魂」　將延伸防護網

館長員工遇襲！張善政火速回應了

快訊／汐止女左手捲絞肉機　恐怖畫面曝

即／王大陸情侶動用人脈查個資　小開好友、四海幫堂主交保

警一句話讓被詐母女成雙屍　重懲休職6月

更多熱門

相關新聞

獨／李珠珢辣跳「淘天巨浪」　炸裂女神掀「海嘯晃動」

獨／李珠珢辣跳「淘天巨浪」　炸裂女神掀「海嘯晃動」

來台發展的韓國啦啦隊員李珠珢代言費用成了近期熱議話題，不過不說你可能不知道，她近期代言的一款手遊的舞蹈與音樂是來自中職選手陳子豪應援曲《炸裂舞》創作人再次強強聯手，負責編舞的中信兄弟啦啦隊PS女孩舞蹈總監蘇莉（Suli）最初編舞的畫面流出，威力可以說是直逼海嘯等級。

情侶吵架！她站路中央哭喊：為何丟下我

情侶吵架！她站路中央哭喊：為何丟下我

快訊／貴婦奈奈抵達北檢了！潛逃7年今素顏上銬接受複訊

快訊／貴婦奈奈抵達北檢了！潛逃7年今素顏上銬接受複訊

外送員拒交餐　跳針狂問一句話

外送員拒交餐　跳針狂問一句話

幫我擋車門　台中警「1打8」圈捕逃逸移工

幫我擋車門　台中警「1打8」圈捕逃逸移工

關鍵字：

馬尾無業攤商竊盜影音

讀者迴響

熱門新聞

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

罔腰曝900萬房貸明細「利息可以租房租到死」

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

汐止大同路深夜驚傳死亡車禍　

張麗善移開「拱天宮爐主」畫面瘋傳　網友臉書洗版

呂秋遠爆逼墮胎：這是受精卵　網友一句話超酸逾400讚

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

日籍啦啦隊脫了！　自曝「超頂身材」維持法

大牙確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面