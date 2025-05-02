城中市場「馬尾男」狂偷攤商小物　巡守隊尾隨報警抓到82歲老賊

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局博愛路派出所日前接獲報案，在城中市場附近攤販陸續有商品遭竊走，市場處人員調閱監視器鎖定1名「馬尾」男子，直到男子又再度現身城中市場，由巡守隊員緊隨其後，並且通知警方，當場在228公園將人逮捕到案，並搜出被偷走的皮帶。

警方調查，82歲的周姓男子，平時無業在家，但是卻陸續跑到北市中正區城中市場，並且順手偷走攤販、店家的商品，其中包括食品、包包以及牛仔褲等物品，只要能塞進包包的都來者不拒，市場人員獲報後通知市場處，並且調閱監視器鎖定綁馬尾的周姓男子。

▲82歲周姓馬尾哥跑到城中市場偷東西，警員配合市場人員逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

城中市場的攤販在日前又看到周姓男子現身，直接找來巡守隊員尾隨其後，並且通知警員到場，最後跟到228公園時，雙方會合並且攔查周姓男子，在身上當場查獲剛剛才得手的皮帶，周也當場坦承竊盜犯行。

警方根據之前的報案，發現周姓男子3、4次出沒城中市場，並且偷走食品、包包以及牛仔褲等物品，全部都塞進包包後就快閃離開，但是男子矢口否認之前偷的物品，只坦承這次偷了皮帶，警方仍不採信，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲82歲周姓男子跑到城中市場偷攤商物品，因為綁馬尾特徵被攤商認出尾隨報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

附近攤販表示，之前就陸續傳出店家商品遭竊，事後調閱監視器鎖定周，且周又綁了馬尾所以相當好辨識，最後發揮互助精神，一路尾隨周，才配合警員順利將人逮捕。