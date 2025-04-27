睽違7年再返八強！花蓮高工籃隊挺進HBL決賽　市長轉贈贊助金

▲花蓮高工籃球隊在HBL高中籃球乙級聯賽中，睽違七季再次挺進全國八強。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮高工籃球隊在113學年度HBL高中籃球聯賽乙級聯賽中，睽違七季再次挺進全國八強，日前市長魏嘉彥特別到校慰勉球隊，感謝校長黃鴻穎、教練蕭弼薳與全體球員們的努力，並轉贈良有營造贊助金一萬元，期許球隊能在5月13日登場的決賽賽程再創佳績。

在HBL乙級預賽中，花蓮高工籃球隊在教練蕭弼薳的帶領下，憑藉著有限的人力調度，扛住巨大的比賽壓力，在關鍵戰役中上演逆轉勝，以分組第二挺進決賽，這是他們睽違7年再度重返全國八強。

▲市長魏嘉彥特別到校慰勉球隊並轉贈贊助金，期許決賽再創佳績。

魏嘉彥表示，這次球員們優秀的表現，有賴於大家辛勤不懈的訓練，其中要特別感謝黃校長與蕭教練的用心。他進一步指出，基層體育的發展需要社會各界的關注與支持，感謝良有營造對花蓮高工籃球隊的贊助，蔡董事長也希望能拋磚引玉，吸引更多社會企業、團體響應，共同培育在地體育人才。

113學年度高中籃球聯賽乙級全國決賽將於5月13日至17日在新北市板橋體育館舉行，部分場次將進行現場直播。魏嘉彥希望鄉親一同為花蓮高工籃球隊加油，期待球隊能夠全力以赴，在全國決賽中重返榮耀，為花蓮爭光。

