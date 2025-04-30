打造海線安全樂活宜居城市　立委丁學忠爭取中央經費挹注

▲為了改善雲林縣海線鄉鎮的行人安全環境，立法委員丁學忠今日邀集內政部國土管理署望聖副署長、縣政府及相關公所等單位，進行會勘要求中央盡速核定補助經費。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為了改善雲林縣海線鄉鎮的行人安全環境，並打造具有城鎮新亮點的生活空間，立法委員丁學忠今（30）日邀集內政部國土管理署望聖副署長、縣政府及相關公所等單位，進行虎尾及元長社區環境改善工程會勘，並爭取北港北辰國小及麥寮鄉光復南路周邊人行環境的改善工程，要求中央盡速核定補助經費。

立委丁學忠指出，北港鎮的北辰國小位於市區，人口密度高且集中，每天來往的車輛及學生數量眾多。然而，由於人行道狹窄、老舊或車輛占用，學童在上下學時必須與車輛爭道，這對學校和家長來說是巨大的安全隱憂。為此提出的改善計畫包括全面修繕校園周圍的人行道，並新設停車空間及家長接送區，預計經費約4998萬，旨在提供一個平穩、安全且舒適的通行環境，保護學生的安全，提升學校周邊的整體環境。

同樣，麥寮鄉光復南路與長春路口的車流量大，原設計的安全性與效率尚待提升。這些路段存在著潛在的交通安全隱患，因此丁學忠提出新闢420公尺的人行道，並新增多項路口行人安全設施，提升整體的行人友善系統。此次改善計畫還將串聯麥寮公園、麥寮社教園區與社福大樓等綠地空間，不僅能提升麥寮市區的整體環境品質，還將促進地方觀光與產業發展。計畫的總經費約2000萬，將全力爭取中央經費支持，為學童與民眾提供更安全的通行環境。

立委丁學忠也提到，元長第一間複合式日照中心已於去年1月揭牌啟用，為當地長輩提供了照顧服務。為了讓長輩能在更安全的環境中親近自然並進行戶外活動，丁學忠將爭取中央經費對該中心周邊的環境進行改善，具體包括修繕現有公園步道、廣場，設立無障礙通道及適當的綠美化與景觀設計。預計的總經費約905萬，目的是營造一個放鬆愉快的環境，並促進長輩的心理健康，實踐在地健康老化的長照政策。

此外，丁學忠也對虎尾建國眷村的保存工作表達了關注。虎尾建國眷村是台灣中部唯一被列入文資法保護的聚落建築群，是極具歷史價值的農村型眷村。為了保留這段寶貴的歷史人文記憶，縣府已投入大量資源進行修復，並計劃再投入約8000萬經費，進行建國一村、二村周邊的整體景觀改造，並串聯高鐵新城區與虎尾舊城區的水綠空間，打造國家級綠道路網，延伸至鄰近的土庫鎮。

▲為了改善雲林縣海線鄉鎮的行人安全環境，立法委員丁學忠今日邀集內政部國土管理署望聖副署長、縣政府及相關公所等單位，進行會勘要求中央盡速核定補助經費。（圖／記者游瓊華翻攝）

丁學忠表示，這些改善工程不僅有助於提升當地的行人安全與環境品質，還能進一步促進地方的發展，為居民創造更安全、舒適的生活空間。他強調，這些提案充分體現了立法院議員在爭取民生福利方面的責任與使命，未來將繼續為地方爭取更多的發展機會，並向中央爭取經費支持，讓民眾的生活更有保障。