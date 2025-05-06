徐巧芯稱「被罷也能選市長」　羅智強嗆民進黨：陽謀不會得逞

▲國民黨團首席副書記長羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

對於大罷免，國民黨立委徐巧芯5日透露心聲，他們沒有人想要被罷免、也不覺得會被罷免，一席都不能少這是目標一定要達成，但被罷免後就不能選台北市長嗎？被罷免後就不能選桃園市長嗎？此言論一出，引發網友議論。對此，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今強調，民進黨、賴清德總統要消滅在野黨的盤算不會實現。

徐巧芯於節目《吃飽來打臉》談到罷免議題表示，自己想得很開，如果今天覺得把這些新生代藍委罷免掉後，這件事就結束了嗎？但這群新生代藍委還在啊，要罷免是不是？那就慢慢罷免，如果假設自己真的被罷免掉，她也沒事做，她就慢慢一個一個把綠營罷免，還可以幫很多人輔選。此外，日前也有媒體報導，聲稱國民黨團書記長王鴻薇等被罷免後，可以轉回台北市繼續參選議員。

王鴻薇表示，這根本是空穴來風的報導，且是想要極盡挑撥之能事。她自己選議員很多次，以台北市來講，關於市議員的提名，因選舉是在2026年，都是在當年度才會做提名，所以這篇報導不但外行，而且根本就是刻意造謠。

王鴻薇強調，對她個人來講，她會全力不讓自己被罷免掉。最近媒體所講的事情，在她身上，她覺得這都不是問題，也相信台北市5位藍委，現在都非常努力，有信心也有決心，全部通過大罷免而不會被罷免掉。

羅智強說，民進黨、賴清德要消滅在野黨的盤算是不會實現的，台北市5席藍委都不會被罷免，一席都不會少，民進黨的陽謀不會得逞。

