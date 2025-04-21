不跪拜也能感動天地　斗六慈濟朝山祈願精進醫療服務

▲斗六慈濟醫院舉辦朝山經行，由簡瑞騰院長帶領志工、同仁一步一腳印。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

慈濟迎來59周年慶，斗六慈濟醫院上百位同仁及志工，在院長簡瑞騰的帶領下，由醫院停車場往大廳佛陀問病圖方向朝山經行，在一步一腳印間，反省、發願。簡瑞騰院長表示，跟著一聲聲佛號，啟發醫療工作人員的一份善心、愛心跟佛心，我們是一個佛教、行善的團隊，一起做好救苦救難的工作。

今年的朝山活動將跪拜全程改為經行，院長簡瑞騰表示，形式雖有改變，但意義一樣，一步一腳印之間懺悔、發願，心口意同樣可以藉著一步一步行來冥想、反省。他也勉勵同仁，藉著一步一腳印，反省昨天我們對病人的醫療行為，有什麼讓病人感受不好地方，可以加以改善，同時也可以發願，日後怎麼對病人、對眾生提供更加高品質、更親切的醫療服務。

▲簡瑞騰院長勉勵同仁在一步一腳印之間懺悔、發願，提供更加高品質、更親切的醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

簡瑞騰表示，不用跪拜減少身體上的負擔，而心理上的成長，隨著一聲聲的佛號，一樣可以啓發醫療工作人員的一份善心、愛心跟佛心。簡瑞騰說，上人今年給我們的祝福就是正念、學與覺，精進力行菩薩道，所以一定要有正念、善心，在菩薩道上，大家共同來精進。

今年接受慈濟委員培訓的林萱誼分享，第一次參加斗六慈濟醫院的朝山，在朝山的過程中，雙手合十，然後靜下心來想想自己的一路走來的過程，希望菩薩道上會更加平順，也祝福上人法體安康。血液透析中心的護理師李意暄分享，在日常生活中，都是在馬不停蹄地一直在工作，其實都會忘記去反省，藉由今天的經行，可以一步一懺悔，去做改善，對病患更加地有幫助。

斗六慈濟門診副護理長林佳儷表示，今天的朝山讓她覺得心情更加地沉靜，也透過朝山反省昨天的自己，讓今天的自己更加精進。因為現在社會上發生很多天災、風災，透過這次的朝山，大家共心祈願，希望這些受苦的民眾可以早日回到生活正軌。

▲斗六慈濟醫院朝山經行祈福有上百位同仁及志工參與。（圖／記者游瓊華翻攝）