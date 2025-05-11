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花蓮大西瓜行銷列車直航希望廣場　購瓜送刮刮樂抽大獎

▲▼花蓮大西瓜首波行銷列車於5月10日至11日在台北希望廣場展開。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮大西瓜首波行銷列車於5月10日至11日在台北希望廣場展開。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮大西瓜即將進入盛產期，2025花蓮西瓜節熱鬧登場！首波行銷列車「花蓮大西瓜行銷活動暨市集展售」於5月10日至11日在台北希望廣場展開！現場不僅有花蓮產地直送、最新鮮可口的大西瓜，更集結在地特色農產與小農好物，現場還設有互動拍照點與試吃體驗區，讓民眾在都市中也能感受到來自花蓮的盛夏風情。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮大西瓜因得天獨厚的自然環境，擁有清新水源與充足日照，造就其獨特的沙脆甜口感，深受消費者喜愛。今年縣府規劃從北到南的系列行銷活動，更結合「農遊輕旅行」、「全民西瓜代言人募集」、「消費刮刮樂」等豐富主題，讓大家吃得甜、玩得開心，也能深入認識花蓮在地農產的魅力。

▲▼花蓮大西瓜首波行銷列車於5月10日至11日在台北希望廣場展開。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年活動亮點之一，是邀請人氣歌手鼓鼓呂思緯與白安擔任「花蓮西瓜大使」，兩人在現場製作創意西瓜調飲，5月17日更將到花蓮知卡宣綠森林親水公園以音樂與熱情魅力為花蓮農產代言，與民眾互動同樂，讓現場氣氛HIGH翻天。

▲▼花蓮大西瓜首波行銷列車於5月10日至11日在台北希望廣場展開。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲農業處處長陳淑雯。

農業處處長陳淑雯也指出，5至6月為花蓮西瓜盛產期，花蓮大西瓜的品質與產量年年升級，廣受市場好評。縣府與各地農會將陸續舉辦一系列展售與體驗活動，並與合作農友推出「購瓜刮刮樂」，民眾只要購買活動型錄上的花蓮西瓜，就有機會刮中驚喜大獎，像是「秧悦美地度假酒店」豪華客房等高價好禮，讓西瓜不只是消暑良伴，更是幸福的開端。

▲▼花蓮大西瓜首波行銷列車於5月10日至11日在台北希望廣場展開。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲邀請人氣歌手鼓鼓呂思緯與白安擔任「花蓮西瓜大使」，現場製作創意西瓜調飲。

除台北場活動外，全新打造的「花蓮西瓜嘉年華」將於5月17至18日於吉安鄉知卡宣綠森林親水公園盛大舉行。活動包含胖卡美食市集、西瓜綿DIY、食農闖關遊戲、西瓜大使演出與農產展售，更規劃親子專屬的「西瓜足球盃」，透過射門九宮格、足球保齡球等趣味競技，打造親子共玩的夏日回憶。

徐榛蔚表示，2025年花蓮西瓜節從台北出發，串聯全台行銷，邀請全民一同參與這場以西瓜為主角的夏日盛典。

更多活動詳情，歡迎至花蓮縣政府官網（https://www.hl.gov.tw）或農業處臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/hlgov.agriculture）查詢。
 

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