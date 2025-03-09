捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

▲國小中年級組感動類優選：明義國小 黃映文同學（右4）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第18屆聯合盃作文大賽總決賽共2,895人參賽、186人獲獎，來自全國各地的優秀學子齊聚一堂，展現語文競技的卓越實力。今年，花蓮縣的孩子表現尤為亮眼，共榮獲4項大獎，特別是慈大附小林子軒同學榮獲國小高年級組首獎，創下歷年來參賽學生在此賽事中的最佳表現。

花蓮縣長徐榛蔚表示，恭喜孩子們，這些獎項的取得，不僅是花蓮學子的驕傲，更是花蓮縣教育成果的生動展現，背後凝聚學校師長們的悉心指導與學生們長期的努力與積累，體現出花蓮縣對語文教育的重視與深耕。透過扎實的語文培育，學生們得以在全國賽事中發揮實力，獲得評審一致肯定。

▲國中七年級組創意類優選：國風國中 邱卉卉同學（右2）。

花蓮縣政府長期投入語文教育資源，積極推動教師增能、讀經教育、閱讀桃花源記，透過設置語文競賽培訓課程、舉辦寫作營隊及講座等多元方式，提升學生的語文素養與創意思維。亦鼓勵學校與地方文化結合，讓學生在體驗中學習語文之美，進一步提升其表達能力與文化視野。未來，將持續挹注資源，培養更多具備思辨力與人文素養的優秀人才，讓語文教育成為學生學習與成長的重要基石。

第18屆聯合盃作文大賽獲獎名單：

• 國小高年級組首獎：慈大附小 林子軒同學

• 國小中年級組感動類優選：明義國小 黃映文同學

• 國小高年級組創意類優選：海星國小 范剛維同學

• 國中七年級組創意類優選：國風國中 邱卉卉同學

