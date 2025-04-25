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再推直航！花蓮縣府赴韓洽談可行性　爭取今年啓動

▲花蓮縣府率團參與交通部觀光署主辦之「韓國北部地區觀光推廣活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府率團參與交通部觀光署主辦之「韓國北部地區觀光推廣活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為拓展國際觀光市場，花蓮縣政府於4月17日至22日前往韓國，與韓國航空公司洽談「花蓮─韓國直航」合作計畫，並參與交通部觀光署主辦之「韓國北部地區觀光推廣活動」，透過多元管道向韓國觀光業者及民眾推廣花蓮獨特的自然景觀與文化魅力，深化台韓觀光交流。

▲花蓮縣府率團參與交通部觀光署主辦之「韓國北部地區觀光推廣活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼透過多元管道向韓國觀光業者及民眾推廣花蓮獨特的自然景觀與文化魅力。

此次行程由花蓮縣政府觀光處處長余明勲率隊，拜會韓國航空公司，雙方就開通「花蓮─韓國」直航航線的可行性進行深入討論，並介紹花蓮的觀光資源與潛力。處長余明勲表示，直航不僅能便利韓國旅客造訪花蓮，更可促進兩地經貿、文化互動，縣府將全力協助航空業者評估市場需求，爭取今年啟動直航服務。

▲花蓮縣府率團參與交通部觀光署主辦之「韓國北部地區觀光推廣活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府也同步參與交通部觀光署與台灣觀光協會於首爾漢南洞 CAVEHOUSE 舉辦的「2025韓國北部地區觀光推廣活動」，兩天活動共計3,000人參加，透過B2C行銷方式向韓國民眾推廣花蓮的觀光新亮點如山嵐號、將軍府、部落旅遊等，以及說明太魯閣的現況，推廣會吸引許多年輕人、媒體網紅參加，對花蓮的原住民聯合豐年節、金針花及在地啤酒特別有興趣。

▲花蓮縣府率團參與交通部觀光署主辦之「韓國北部地區觀光推廣活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，B2B業者洽談會共有46個單位、78名業者代表出席，縣府與韓國旅行社、旅遊平台業者及媒體面對面交流，包裝及宣傳花蓮特色主題遊程如高爾夫球、鐵道、自行車旅遊，吸引韓客來台深度旅遊。期間縣府與駐首爾辦事處的主任郭笙如、台灣入境旅遊協會榮譽理事長王全玉就韓國後續推廣議題進行討論。

處長余明勲表示，韓國為花蓮重點開發的國際客源市場，花蓮縣政府除了積極拓展直航及觀光推廣外，也推出「2025國外旅行團獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團至花蓮，12人以上於花蓮住宿2天以上、前往任一項指定旅遊項目(環保旅宿、環保餐廳、環境教育場所、零碳旅遊、註冊淨零花蓮APP)，並於活動網站登錄，旅行社即可申請團員最高每人4,000元帶團獎勵金，獎勵方案至114年11月30日或獎勵金使用完畢為止。
 

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