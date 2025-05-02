甜蜜出擊！花蓮大西瓜行銷列車起跑　首航台北希望廣場登場

▲▼花蓮縣政府於舉辦「花蓮大西瓜」宣傳記者會，宣告2025花蓮大西瓜節正式開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎接夏天的第一口甜味，花蓮縣政府1日舉辦「花蓮大西瓜」宣傳記者會，宣告今年花蓮大西瓜節正式開跑！花蓮大西瓜因充足日照與清新水源孕育，擁有獨特沙脆甜口感，廣受消費者喜愛。今年縣府規劃系列活動，從北到南推廣在地農產，並加入更多元體驗，縣長徐榛蔚邀請大家吃得甜、玩得開心，深入認識花蓮大西瓜的魅力。

花蓮大西瓜目前尚未進入盛產期，每年花蓮縣盛產的大西瓜自炎熱的南區玉里鎮開始上巿，緊接著是瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由壽豐鄉壓軸，不僅價格屢創高點，更出現搶購一空的盛況。許多消費者透過宅配方式預購，顯示市場高度期待。感謝縣內各級農會積極投入農產行銷，與西部地區農會建立良好合作，擴展通路、提升能見度，共同為台灣農業注入活力。

首波行銷列車將於5月10、11日抵達台北希望廣場舉辦「西瓜行銷暨市集展售活動」，集結花蓮各大產區優質特色農產與在地小農好物，現場設有互動拍照點與試吃活動，讓民眾在台北就能感受來自花蓮的盛夏風情。

今年全新推出的「西瓜嘉年華」將於5月17、18日在花蓮吉安鄉知卡宣綠森林親水公園登場。活動內容精彩豐富，包含胖卡美食市集、西瓜大使演出、農產展售，以及親子闖關互動。特別打造的「西瓜盃足球賽」設有射門九宮格、足球保齡球等趣味競賽，提供親子同樂又能競技的舞台，讓大小朋友都能玩到不想回家！

▲縣長徐榛蔚表示，今年規劃系列活動，從北到南推廣在地農產，並加入更多元體驗。

今年活動由人氣歌手鼓鼓呂思緯與白安擔任宣傳大使，用音樂與青春魅力為花蓮農產代言；同時開放「全民西瓜代言人募集」，邀請民眾上傳創意西瓜照片與影片參賽，就有機會獲得好禮並成為活動主角！農業處也表示，5-6月為花蓮西瓜盛產期，各大農會接力辦理展售與體驗，購買型錄合作店家的花蓮西瓜就有機會刮中好禮，讓民眾在品嚐西瓜的同時，也有機會把驚喜大獎帶回家，從旅遊體驗到農產好物，驚喜不間斷！

更多活動詳情請上花蓮縣政府官網（https://www.hl.gov.tw）或農業處臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/hlgov.agriculture）查詢。