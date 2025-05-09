門浯島城隍345周年遶境！3000信眾冒雨朝聖　縣長扛轎嗨翻街頭

▲浯島城隍345週年遶境熱鬧登場。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

記者林明揚、閔文昱／金門報導

金門年度宗教盛事來了！「浯島邑主城隍遷治345週年遶境巡安」9日下午熱鬧登場，雖然天公不作美、午後時斷時續飄雨，但擋不住信眾熱情，超過3000人齊聚金城後浦街區，鼓聲鑼響、香煙裊裊，迎接城隍爺神轎風光起駕。下午1點，神轎從城隍廟正式出發，沿傳統香路展開遶境，展現金門信仰文化的厚實底蘊。

今年由北門境輪值主境，率領各陣頭壓軸登場，不只金城四境熱情參與，連台灣各地、甚至對岸宮廟也跨海來朝，場面氣勢驚人。城隍廟前早早就卡滿人，攝影愛好者、信眾擠到水洩不通，只為捕捉神轎出廟那瞬間的莊嚴感動。信眾設香案、焚香祈福，整個後浦街區瞬間變身成為充滿神聖氛圍的宗教嘉年華。

金門縣長陳福海、縣議會議長洪允典、金城鎮長李誠智與金城鎮民代表主席郭永隆等地方首長也親自參與遶境，與民眾一起抬轎、祈福，展現對城隍爺的最高敬意。雖然天氣不穩、時雨時晴，仍澆不熄民眾熱情，鑼鼓聲與歡呼聲響徹整個城區，一路熱鬧到晚間。

本次遶境路線依循傳統，從城隍廟出發，經過網寮、禹帝廟、天后宮、水門睢陽府、靈濟寺等重要信仰據點，最終返回城隍廟圓滿落幕。這場活動自清康熙19年以來從未中斷，如今更結合觀光推廣，讓信仰轉型為金門文化亮點。活動順利落幕，也象徵城隍爺庇佑地方平安、風調雨順，讓信仰與傳統文化在島嶼上繼續傳承發光。