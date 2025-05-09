香燈腳注意！天熱＋走路久「小心2病找上門」　醫曝3招健康追媽祖

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香燈腳注意！膀胱當神轎「小心2病找上門」　謝昆霖曝3招健康追媽祖

▲彰化媽媽抱兒子跪地求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖進香逾30萬香燈腳，泌尿科醫師提醒：別讓進香變成「憋尿馬拉松」。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一年一度的白沙屯媽祖進香活動即將邁入尾聲，今年報名人數突破30萬，沿途加入的信眾也眾多，長時間的徒步行走，加上連日高溫，對信眾的體力與健康都是一大考驗。奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖特別提醒，追隨媽祖固然虔誠，但也別忽略自身健康，尤其「補水與排尿」兩件事不能馬虎，千萬別讓進香變成一場「憋尿馬拉松」。

謝昆霖指出，白沙屯媽祖進香的最大特色就是路線不固定，完全依照媽祖旨意前進，因此沿線不一定有設置足夠的流動廁所，許多信眾擔心找不到廁所，選擇少喝水甚至憋尿，這反而容易造成中暑或泌尿道感染。他強調，「膀胱不是神轎，不能扛一整天」，進香過程不只要保心，也要保腎、保膀胱。

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為此，謝昆霖提出「補水與排尿三大重點」，幫助信眾安心、安全地完成進香之旅：

▲彰化媽媽抱兒子跪地求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

一、少量多次補水

建議每1至1.5小時補充150至250毫升的水分，若流汗較多可適度增加，但切忌一次大量灌水，尤其超過500毫升，可能導致膀胱壓力過高，出現急尿不適感。對有攝護腺肥大的男性來說，更應小心掌握補水節奏。

二、避免「假補水」

補水應以白開水為主，或選擇低糖稀釋型的電解質飲料。手搖飲、咖啡、能量飲料雖然方便，但因具利尿效果，反而容易讓身體更快流失水分，這些飲品偶爾飲用無妨，但不建議作為長途行走的主要補水來源。

三、別憋尿、有尿就上

長時間憋尿可能導致膀胱過度擴張、排尿不順，甚至引發急性尿滯留或泌尿道感染。有尿意時應盡快排出，若經過可用廁所就應善加利用，也不要因為不好意思而不敢開口借廁所，身體的不適不能靠意志力撐過去。

此外，謝昆霖也提醒，信眾應穿著輕便、通風的服裝，避免緊身或厚重的褲子，例如牛仔褲，以免加重悶熱感並影響泌尿健康。若在進香途中出現排尿困難、下腹疼痛或排尿習慣改變等情況，應儘速就醫診治。

他最後強調，「求媽祖保平安，也要自己顧健康」，做好身體保健，才能更無後顧之憂地跟隨粉紅超跑，虔心完成進香之旅。

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