台中天氣熱…白沙屯媽姐隨香客中暑昏倒　緊急抬進警備車休息

▲女信眾中暑昏倒，警方將她扶進警備車休息。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

白沙屯媽祖今天（9日）上午10時許進入台中市梧棲區，湧入大量信徒，1名女信眾因天氣熱中暑暈倒，恰巧倒在警方大型警備車旁，員警將她扶上車，經救護人員到場協助，沒有大礙。目前媽祖鑾轎停駕於梧棲永元宮，預計下午1時起駕出發。

白沙屯媽祖鑾轎今天清晨5時從彰化市起駕，上午10時47分進入台中市梧棲區，數十萬信徒湧入，轄區清水警分局也派出警民力140人，彈性實施車道交通管制措施，維護交通安全及順暢。

台中今天天氣炎熱，清水警分局指出，陸續有數名信眾中暑，其中有1名39歲林姓女信眾，因中暑昏倒，剛好倒在警局的大型警備車旁邊，員警見狀趕緊將她扶上車休息，由救護人員到場救援，幸無大礙。

白沙屯媽鑾轎進入梧棲區後，停駕於永元宮，永元宮主委李志文驚喜表示，「說真的，媽祖不一定會進來永元宮，我們沒有預先準備水果等祭品敬拜，稍早得知媽祖確定進來，才趕快準備水果。」

▲白沙屯媽祖上午停駕梧棲永元宮。（圖／民眾提供）



另外，清水警分局也趁著人潮眾多，與白沙屯拱天宮協調，於廣播車停駕或沿途，不定時向民眾播放宣導識詐錄音，將宣導防詐效益最大化。