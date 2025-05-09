增823紀念日！光復節也改名　陳玉珍喊「和平為念」：莫忘歷史教訓

▲823入《紀念日條例》，陳玉珍喊話國人共同緬懷歷史。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳欣蓉／金門報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，宣布將8月23日訂為「八二三紀念日」，以及將10月25日從「臺灣光復節」改為「臺灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日」。對此，國民黨立委陳玉珍表示，增訂相關節日，是期待能使全體國人共同緬懷當年戰役，不忘歷史教訓。

立法院三讀通過「八二三紀念日」、「臺灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日」等條例。陳玉珍表示，自她進入立法院後，每屆都提案要求增訂823紀念日，然而，過去在民進黨的執政下，根本沒有討論空間，如今終於在藍白立委擁有國會多數後，順利將823訂為紀念日，也爭取到在「臺灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日」放假一天，讓金門鄉親的犧牲獲得尊重。

陳玉珍提到，中共解放軍在1949年10月25日渡海進攻金門登島，在開戰3天3夜後，最終全軍覆沒，歷史上稱之為「古寧頭大捷」，而這場勝利的重要性，不僅保住了金門，更保住了台灣；1958年8月23日中共解放軍的砲兵則突襲式砲擊金門，當時落彈近31,757發，在接下來的2個小時內，共投落下5.7萬餘發砲彈，不僅造成中華民國官兵傷亡，更對金門鄉親的房屋、田地造成嚴重損害，「這是所有金門鄉親的共同歷史記憶。」

▲ 立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，宣布將8／23訂為「八二三紀念日」，10／25從「臺灣光復節」改為「臺灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日」。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，陳玉珍質疑，這些是發生在中華民國臺澎金馬的血淚史實，原本的「紀念日及節日實施辦法」既不紀念，也不放假，似乎選擇遺忘，原先的「紀念日及節日實施辦法」既然可以將2月28日定為「和平紀念日」，也可以將3月14日定為「反侵略日」，那為何不能將823砲戰及古寧頭大捷也定為紀念日？

陳玉珍表示，「回想金門鄉親這一路上遭受戰爭的苦難，內心所承受的傷痛，我們更希望民進黨政府能夠真誠地把『八二三紀念日』及『古寧頭大捷』放在心裡，不要忘記歷史的教訓，真正以和平為念，不要讓「兩岸市場」再變成「兩岸戰場」。

陳玉珍強調，「只有經歷過戰爭的可怕，才能深刻了解和平的彌足珍貴」。陳玉珍認為，台澎金馬的和平與安全，是當年金門前線軍民用生命及家園拚死守護換來的，因此增訂八二三紀念日，並將金門古寧頭大捷與臺灣光復併為同一個紀念日，在10月25日放假一天，是讓全體國人可以一起紀念金門古寧頭大捷與臺灣光復的喜悅。