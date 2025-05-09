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新北全小運隊前進金門　葉又瑄100公尺可望奪金

▲新北全小運隊前進金門。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市全小運代表隊0514至0515將到金門縣，參加「114年全國小學田徑錦標賽」。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「每一步奔跑，都是為了超越昨天的自己」，新北市全小運代表隊5月14、15日將到金門縣，參加「114年全國小學田徑錦標賽」，今（9日）在板橋第一運動場舉行授旗儀式，由體育局長洪玉玲授旗給新北最速小女生葉又瑄，全隊57名選手蓄勢待發目標奪金摘銀。

體育局表示，本屆代表隊皆是今年新北市小學運動會田徑賽脫穎而出的好手，今天的授旗代表是新興國小葉又瑄，又瑄在市小運女童100公尺競賽以12秒63打破懸掛6年的紀錄，這樣驚人的成績已達全中運參賽標準；碧華國小李宥陞以1.63公尺改寫男童跳高新北市小學紀錄。

▲新北全小運隊前進金門。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市體育局長洪玉玲授旗給領隊海山國小謝治平校長及最速小學生葉又瑄。

樹林國小楊棠羽在女童推鉛球項目以超越全國小學田徑紀錄的12.95公尺震撼全場！金龍國小李冠毅與許宇綺在3000公尺男童、女童競走均創新紀錄，這幾位選手都是本屆全小運奪金熱門，新北市代表隊歷經選拔，由39所學校57位選手組成，將征戰金門續創佳績。

體育局長洪玉玲致詞中勉勵選手：「從操場到全國舞臺，我們相信，新北的孩子不只會跑得快，更有不放棄的勇氣與團隊精神。」。本屆代表隊由海山國小謝治平校長領軍，三多國小陳文祥主任擔任執行總教練，整合18位來自各校的專業教練，分別負責徑賽、跳部、擲部、競走與全能等領域，依據選手專長設計課表，逐步提升實戰能力。

另外，還有32位隨隊教練擔任生活輔導教師，從飲食到作息細膩照護，是孩子心靈最溫暖的依靠。教練團隊是孩子背後最堅強的靠山，整體訓練流程共歷經6梯次集訓，為的是在金門賽場上呈現最好的狀態與表現。

▲新北全小運隊前進金門。（圖／新北市體育局提供）

▲新北代表隊征戰「114年全國小學田徑錦標賽」田徑委員會主委吳清標頒發加菜金鼓勵團隊。

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