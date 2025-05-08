德國在台協會譴責朱立倫　以色列駐台辦事處跟進：對不當比喻失望

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫昨砲轟，賴清德對在野黨的作為，「是在做希特勒做的事情。」德國在台協會7日發表公開聲明，並點名譴責朱立倫。協會表示，對朱立倫言行感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論。隨後包含歐盟經貿辦、法國在台協會、荷蘭在台辦事處都轉貼相關文章表達支持，以色列駐台辦事處今（8日）稍早表示，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。

對於朱立倫說法，德國在台協會發聲明表示，協會注意到朱立倫最近發表的發言，感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義 (National Socialism) 的暴政相提並論。台灣的制度絕不應也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具。鄭重呼籲國民黨領導層，應避免在國內政治論述中提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。與其為了政治目的扭曲對過去的記憶，不如確保納粹德國的罪行永不被遺忘，並在德國、台灣乃至整個國際社會強化歷史意識。

包含歐盟經貿辦、法國在台協會、荷蘭在台辦事處都轉貼相關文章表達支持，以色列駐台辦事處今（8日）稍早表示，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任。

以色列駐台辦事處指出，我們反對任何形式淡化大屠殺的行為；這類比較對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。呼籲社會各界的領袖們，從大屠殺的歷史中汲取教訓，並展現負責任的言論態度。尤其在政治辯論的時刻，領導人擁有選擇的力量——選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存的訊息。

對於國際點名批評朱立倫，也引起藍白陣營不滿。藍營粉專政客爽表示，德國應該反思自己在二戰的行為，每一次談到這個話題時，你們最應該先說的是「對不起，我們曾經傷害了上千萬人」，而不是指責他國在野黨批評執政者像希特勒，這個意思是指「獨裁專制」，反過來批評對抗獨裁者的邏輯，非常荒謬，該感到羞恥的是德國，因為你們產生了一位惡名昭彰、全世界都知道的邪惡獨裁者。

對於德國在台協會稱「我們應該共同努力，確保納粹時代的罪行，永不被遺忘，並且強化歷史意識。」民眾黨備位陸配立委李貞秀則直言，走向獨裁非一天造就，台灣的民主自由走到今天尤其可貴，任何有良知的人都應該敢於反對當今的賴政府大開民主倒車，警惕執政當局帶頭分化族群挑起爭端，歷史不會因為捂住嘴巴就不存在。

