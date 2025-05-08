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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁曾罵「江宜樺像希特勒」　粉專喊話德在台協會：比照譴責

▲▼國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，黨主席朱立倫親臨會場為臨危受命接下台北市代理主委的台北市議會議長戴錫欽加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫因提希特勒遭點名譴責。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席朱立倫7日批評，賴清德對在野黨的作為「是在做希特勒做的事情」，此舉引起德國在台協會不滿，並公開點名譴責，不過，高雄市長陳其邁過去曾批前行政院長江宜樺是獨裁者一事也遭起底，引起爭議。對此，陳其邁回應，應該共同團結反對侵略，維護民主自由的體制，這個才是真正的重點。

國民黨主席朱立倫因稱，「賴清德今天對在野黨的作為，是在做希特勒做的事情」，遭到德國在台協會公開聲明點名譴責，強調對朱立倫言行感到深切的失望與憂慮。

德國在台協會表示，今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論，台灣的制度也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具，鄭重呼籲國民黨領導層，應避免提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。

▲▼ 陳其邁也曾開罵「江宜樺像希特勒」　粉專起底黑歷史：比照譴責 。（圖／翻攝FB粉專「政客爽」）

▲陳其邁也曾開罵「江宜樺像希特勒」，粉專起底黑歷史：比照譴責。（圖／翻攝FB粉專「政客爽」）

不過，FB粉絲專頁「政客爽」起底過去陳其邁不只罵江宜樺是希特勒，甚至還將他的臉畫成希特勒，要求德國在台協會也發文批判民進黨跟陳其邁這種行徑，並直言，現在任何人都不能引用法西斯、納粹、希特勒去指責任何執政者，這是德國給我們台灣新設立的高標準，望周知。

對此，陳其邁今日受訪時回應此事表示，今天是歐戰終戰的勝利日、也是紀念日，戰爭可以說是人類的悲劇，我們都應該要記取戰爭的教訓，也應該要共同團結反對侵略，維護民主自由的體制，這個才是真正的重點。

陳其邁說，至於國內的政治攻防，這個是一回事，但他認為任何人都不應該為發動戰爭者推卸責任。

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