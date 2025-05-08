陳其邁曾罵「江宜樺像希特勒」　粉專喊話德在台協會：比照譴責

▲國民黨主席朱立倫因提希特勒遭點名譴責。（圖／記者湯興漢攝）



記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席朱立倫7日批評，賴清德對在野黨的作為「是在做希特勒做的事情」，此舉引起德國在台協會不滿，並公開點名譴責，不過，高雄市長陳其邁過去曾批前行政院長江宜樺是獨裁者一事也遭起底，引起爭議。對此，陳其邁回應，應該共同團結反對侵略，維護民主自由的體制，這個才是真正的重點。

國民黨主席朱立倫因稱，「賴清德今天對在野黨的作為，是在做希特勒做的事情」，遭到德國在台協會公開聲明點名譴責，強調對朱立倫言行感到深切的失望與憂慮。

德國在台協會表示，今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論，台灣的制度也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具，鄭重呼籲國民黨領導層，應避免提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。

▲陳其邁也曾開罵「江宜樺像希特勒」，粉專起底黑歷史：比照譴責。（圖／翻攝FB粉專「政客爽」）

不過，FB粉絲專頁「政客爽」起底過去陳其邁不只罵江宜樺是希特勒，甚至還將他的臉畫成希特勒，要求德國在台協會也發文批判民進黨跟陳其邁這種行徑，並直言，現在任何人都不能引用法西斯、納粹、希特勒去指責任何執政者，這是德國給我們台灣新設立的高標準，望周知。

對此，陳其邁今日受訪時回應此事表示，今天是歐戰終戰的勝利日、也是紀念日，戰爭可以說是人類的悲劇，我們都應該要記取戰爭的教訓，也應該要共同團結反對侵略，維護民主自由的體制，這個才是真正的重點。

陳其邁說，至於國內的政治攻防，這個是一回事，但他認為任何人都不應該為發動戰爭者推卸責任。