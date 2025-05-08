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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑罷團錢從哪來！　陳玉珍喊話國民黨提告：從台北一路告下去

記者郭運興／台北報導

國民黨近日捲入罷免偽造連署疑雲，多處黨部遭到檢調搜索，黨主席朱立倫則多次批評「檢調辦藍不辦綠」。對此，國民黨立委陳玉珍今（8日）也質疑罷藍團體經費從何而來，現在不能收受政治獻金，經費有可能全是罷團出的嗎？自己不相信沒有用到別人的錢，檢調為什麼不查？她也建議國民黨「我們要去告啦，每個地方、每個縣市都告一遍，從台北一路告下去，檢調就給我查，沒有辦的話，憑什麼辦中國國民黨」？

陳玉珍於國民黨節目《鄉民早安》表示，說到沒有錢，那些罷免團體昨天自己看，他們絕對違法，自己有點想去控告，連署書一箱箱還有包膜，這不用錢嗎？自己想說這麼有錢，平常交一個東西會封膜？

陳玉珍表示，每個都是志工拿錢出來？這不用查嗎？現在是選舉罷免期間，第一個，像檢調單位現在的動作就是意圖妨礙罷免。第二個，罷免不能收受政治獻金，不管是罷免方或者被罷免方，現在罷團設施這麼好，胸口還有「罷免找我」的胸章，統一製作更有設計，那個也是要錢，難道是每個人自己出的嗎？

▼罷團連署書送件。（圖／翻攝自Facebook／大安強強滾）

▲▼罷團連署書送件。（圖／翻攝自Facebook／大安強強滾）

陳玉珍認為，檢調單位怎麼都不查查？國民黨應該去控告，自己也真的很想去告，但告了都不會辦，因為已經告了很多到現在都沒有辦，她也舉一個例子，檢調調查國民黨偽造文書，但綠營的林志潔在高雄拿連署書稱可以吃甜點喝咖啡，價值都超過30元了，這樣已經涉及賄選了，半個月前已經被國民黨新竹市黨部主委按鈴正式控告了，林志潔有被抓去問嗎？怎麼到民進黨一件都沒辦？檢調單位也公平一點。

陳玉珍強調，因為現在不能收受政治獻金，經費有可能全部都是罷團出的嗎？他們大聲說是志工，但自己不相信沒有用到別人的錢，檢調單位為什麼不查？她也建議國民黨，「我們要去告啦，每個地方、每個縣市都給他們告一遍，從台北一路告下去，檢調就給我查，如果不查，就每天在地檢署寫倒數日期，已經提告多久，沒有辦的話，憑什麼辦中國國民黨」？

最後，陳玉珍直言，國民黨要讓百姓知道不是開玩笑的，檢調天天辦國民黨，所有黨部都搜完，現在還要來搜中央黨部，其實國民黨不應該再沉默，基層已經看不下去了，「軟土深掘」(台語)聽過嗎？越軟他越欺負國民黨。

▼國民黨立委陳玉珍(右)。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨）

▲▼國民黨立委陳玉珍(右)。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨）

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