李進勇批假連署涉組織犯罪　連勝文：國民黨沒能力查核黨員近況

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調近期偵查罷免立委死亡連署案，陸續搜查多個國民黨地方黨部，今更傳出檢調明日將搜索中央黨部。國民黨副主席連勝文今（8日）表示，「黨內同仁都有心理準備」，黨主席朱立倫也有自己規劃；至於中選會主委李進勇昨在立法院備詢時反嗆陷入罷免死人連署案的國民黨是「組織犯罪」，連勝文說，國民黨雖有20、30萬名黨員，但沒有能力查核黨員近況，一般社會大眾，國民黨更沒有辦法查核，何況怎麼知道不是人家故意來栽贓，故意拿一些東西丟進來？

連勝文痛批，當年德國的希特勒就是以組織犯罪的理由解散在野黨，民進黨現在滿腦子都是搞內部鬥爭，對「Mr. Lie （謊言先生）」、側翼與鳥人來講，權力才最重要；民進黨政府組織性獨裁者做法，民眾黨已被抄，前主席柯文哲羈押至今仍看不到一招斃命證據，現在來弄國民黨。他認為，民進黨會抄國民黨中央，不擇手段打擊主要競爭對手，黨中央家徒四壁抄不到東西，因為公理自在人心。

連勝文強調，抄家滅門不會把國民黨打垮，國民黨是靠價值、理念結合，「抓了誰都一樣，百年政黨還是會撐住！」但他也坦言，如果檢調把不相關的支持者名冊以及樁腳名冊等選舉機密資料帶走，民進黨有可能會去恐嚇國民黨的支持者、查水錶，要求大家不可以支持國民黨，因此黨部要先做好準備。

連勝文認為，賴清德代表字就是「鬥」，跟前中共總書記毛澤東一樣，樂於在鬥，若覺得賴清德不鬥，可能下午就會在總統府睡著了，要鬥才可能一整天精神都很好；一年來每天在鬥，說為台灣人民做什麼講不出來，為鬥爭權力倒做了很多。