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國民黨中央電話下達罷綠令　南市黨部總動員「1份3元」狂抄連署

▲台南地檢署偵辦立委罷免提議人名冊涉偽造案，涉案人利用黨員資料偽簽成冊，目前已有11人遭起訴、37人緩起訴處分。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖8日說明罷免連署偽造案偵查結果。（圖／記者林東良翻攝）

記者劉昌松／台南報導

台南地檢署8日起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人，涉嫌為了募集罷免民進黨籍立委林俊憲、王定宇連署書，在10天內狂抄黨員名冊，充作罷免提案連署人，其中還有黨工為了完成個人配額，還以每份3元代價請黨工代抄，南檢先依偽造文書等罪起訴莊等11人，另緩起訴37人，同時分案調查其他相關人士涉案情節。

起訴指出，莊占魁是在2025年1月20日晚上10點半，接到國民黨中央委員會某要員電話連絡，指示在2月1日繳交罷免立委林俊憲、王定宇第一階段提議人名冊各3000份，莊占魁隔天上午立刻在台南市黨部開會，分配各黨工目標責任額，並要求各責任區負責黨工需在1月31日前完成。

因為不到10天的作業期限又遇上1月25日開始的春節年假，黨工們知道難以靠擺攤或聯繫親友連署方式達標，因此下載國民黨黨籍系統內的轄區黨員名冊，分類後由各區負責黨工分頭抄寫。

檢方調查，黨工們除了自己未經名冊上個人同意或授權，擅自抄寫偽造罷免提議人名冊外，也會找親友或志工協助，其中，台南市中西區林姓執行長為了完成罷免林俊憲的600份提議人責任額，以每份3元代價，找人代抄了307份。

檢察官最後將莊占魁等11名台南市黨部幹部依偽造文書、非法利用個資等罪嫌起訴，至於其他37名協助抄寫的黨工、親友，因非核心成員，且坦承犯行，都處分緩起訴。南檢並在結案的同時表示，有關外界關切國民黨台南市黨部其他成員或相關人士是否有參與本案，已另分案調查中，檢察官將秉持客觀中立之態度，持續釐清事實及查明真相，以守護民主價值。

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