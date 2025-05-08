朱立倫指賴清德行為如希特勒　行政院：非常不恰當的比喻

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陳家祥／台北報導

德國在台協會日前才以「無恥」批評配戴象徵納粹的「卐」字臂章、比出納粹敬禮手勢的國民黨青年宋建樑，昨又直接點名譴責國民黨主席朱立倫，應避免缺乏歷史敏感度的類比。今（8日）行政院發言人李慧芝說，檢調單位是依法針對刑事犯罪的偵辦跟調查，與過往針對特定種族的大規模屠殺是無法類比的，這是非常不恰當的比喻。

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



外交部歐洲司副司長林主恩說，納粹是德國歷史上沉痛的一頁，納粹偏狹的意識形態與行為，造成大屠殺跟種族滅絕，這樣的歷史悲劇已經被包含台灣在內的多數國家厭惡跟唾棄，所以對於納粹的暴行，外交部也予以嚴正譴責。

林主恩說，德國在台協會透過公開說明，呼籲各界共同省思、杜絕獨裁跟極權，並且要珍惜得來不易的民主。對於部分國家駐台機構也轉發這樣的說明，外交部予以尊重。

▲外交部歐洲司副司長林主恩出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



政院人權處長賴俊兆表示，深化民主人權的轉型正義是國際共通價值，在台灣，有促轉條例的法定任務，由行政院長卓榮泰親自主持，推動轉型正義各項工作，在歐洲，不管是德國、西班牙、波蘭、捷克或是前蘇聯各國，乃至全球民主夥伴，轉型正義的工作上可能用語會稱為「重新處理過去」、「記憶文化」，這些都呼應聯合國轉型正義的五個支柱在推動。

賴俊兆說，以德國部分，台灣在2019年就跟德國簽署轉型正義共同合作意向書，甚至在2023年行政院也曾經拜訪德國的記憶責任未來基金會檔案局，聯邦處理東德獨裁政權基金會也曾經來訪行政院。所以，台灣這邊也深知德國推轉型正義工程的決心。

另外，「民主人權的論述是可能被濫用的」，賴俊兆提到，當前的全球民主正面臨嚴峻挑戰，許多國家、威權勢力，有重新影響目前政治跟社會。今年2月，自由之家公布2025年全球自由報告，全球自由度連續19年下滑，各國其實也注意到，隨著民主人權的論述跟轉型正義主流化，這些論述可能會被挪用或是扭曲事實、扭曲歷史，用來美化自身作為，可能作為戰爭的理由，所以不可不慎。

最後，賴俊兆說，傷痛不應該被當做攻防的語言，每個民族或國家曾經經歷的歷史傷痛，不管是威權統治、殖民統治或戰爭衝突，都有他的特殊性，也有獨特的成因跟待解課題，不應該被輕易挪用做為政治語言，否則會輕忽歷史的複雜性。

賴俊兆表示，行政院在近期也核定轉型正義階段的策進重點方案，其中包含還原歷史真相、省思歷史記憶、強化民主韌性，這些都是未來轉型正義的工程重要目標，會與各界一同努力，持續平復我國的傷痕，也希望各界能同理，尊重他人的歷史。

▲行政院人權處長賴俊兆。（圖／記者陳家祥攝）