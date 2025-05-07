罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

▲台灣基進北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免李彥秀團體昨二階連署送件4萬5183份，跨越法定門檻142%。甚至未來罷免案後補選人選也引發討論，而台灣基進北市黨部主委吳欣岱今（7日）發千字長文表示，不會參與此次的立委補選，「可能有人會問，罷免結果都還沒出來，這麼急著說是為什麼？因為我相信，台灣此刻最需要的，是團結一致、全力以赴完成這場由人民發起的罷免行動。」

吳欣岱發出長文表示，先謝謝大家一路以來的支持與幫助。在台灣基進失去政黨補助款後，在台北的服務處一直都要靠著許多戰友的相助，才能繼續營運、服務更多鄉親。隨著罷免進入下一個階段，的確有不少朋友鼓勵我，在接下來的補選中再次出馬。

吳欣岱表示，很珍惜大家對我的信任與期待，經過深思熟慮後，「我要再一次和各位報告，我不會參與此次的立委補選，也不會為個人的政治前途而分心。可能有人會問，罷免結果都還沒出來，這麼急著說是為什麼？因為我相信，台灣此刻最需要的，是團結一致、全力以赴完成這場由人民發起的罷免行動。」

吳欣岱坦言，這並不是個容易的決定。去年的那場選舉，我們堅持理念、傾盡全力，更集結了許多願意為信念站出來的朋友。在這場選戰中，我看到過去在手術房裡看不到的社會現實，更深刻體認到，唯有親身參與、真誠投入、勇敢承擔，政治人物才能夠對得起每一位選民的託付。

對於之後規劃，吳欣岱表示，選舉之後，有人鼓勵、也有人質疑，我都放在心上。我從政的初衷，是因為看到政治環境的結構性問題——台灣缺少一個真正忠於本土、堅定抗中的在野力量。許多民主防衛機制、法案在國會過半的八年蝸行牛步，無法抵擋中國無孔不入的滲透，更難以遏止藍白兩黨假借「監督」之名，行毀憲亂政之實，扮演敵國的政治代理人，掏空國會。

吳欣岱強調，初衷不變，這次選擇放下參選的可能，就是希望集中社會力量，一起完成當前最重要的使命：淘汰中國代理人，讓國會恢復基本功能，真正開始守護台灣，我們所面對的，並不是一場單純的個人競逐，而是對抗政治結構性的長期挑戰。

對於罷免案，吳欣岱也批評，李彥秀作為地方勢力與親中結構的代表，政治世家第三代、龐大的土地與利益結構，讓他掌握了巨量的財富與社會網路。港湖的選民，透過選票賦予他代表我們的權力，卻沒想到他在進入國會後，選前承諾全數跳票，簽署的、提案的皆是弱化國防民防的法案，以及阻礙國家預算通過。更讓人失望的，是偽造多年的深耕形象被揭露，李彥秀的真實身份，是家人、房產都在美國，只有選舉期間和立院開議才回台灣的半個美國人。

吳欣岱表示，這樣的人不值得託付台灣的未來，更沒資格代表內湖南港，堅定投入這場罷免行動，不是為了任何人的個人恩怨或政治清算，而是為了守護我們共同的民主價值。主動退一步，是希望我們能一起走得更遠、更久。

吳欣岱直言，這次不參選，不代表退場。我和我的團隊將投入更多力量與資源，深耕港湖，繼續與每一個堅定守護台灣的人並肩同行。因為我始終相信，台灣的政治環境能夠靠著堅持而改變，支持本土、堅定守護台灣的聲音，終有一天會在台北扎根。

