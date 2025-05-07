國民黨連署造假案狂燒　翁曉玲：若有不法也應等罷免完再追究

▲翁曉玲替李孝亮加油打氣。（圖／翁曉玲提供）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮如火如荼進行中，藍營罷團則苦於一階連署涉偽造文書的司法戰，多個地方黨部被搜索、相關幹部被約談甚至羈押。罷免台北市民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮也因涉幽靈連署被搜索約談，後以50萬元交保。國民黨立委翁曉玲昨日特地現身罷吳總部加油打氣，豈料，她受訪時竟脫口，「就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究」，引發議論。

全台掀起大罷免潮，國民黨也向民進黨立委發動「以罷制罷」，但卻在第一階段出現大量死亡連署、冒名連署，檢調介入偵辦搜索多個國民黨地方黨部，相關人員也被約談甚至羈押。隨著風波越燒越大，罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人張克晉日前宣布退出領銜人的位置，同樣是罷雙吳領銜人的李孝亮列被告交保。北檢今（6日）則傳訊罷免「雙吳」團隊賴苡任、李孝亮等人。

李孝亮昨日在罷吳總部繼續收受連署書，並感嘆來連署的人不多，認為這是因為志工人手不足、也沒有給車馬費才導致。翁曉玲昨日也現身罷吳總部替李孝亮加油打氣，受訪替李孝亮等人抱屈時卻語出驚人，「如果說有任何的不法的行為，也應該要在整個罷免案通過之後，再來好好的追究」。

翁曉玲於臉書發文則痛批，民進黨政府動用國家機器去對付修理李孝亮等罷團領銜人，他們不過就是熱血正義公民、普通的小老百姓，是犯了什麼滔天大罪，硬要抓他們鋃鏜入獄，若只是涉嫌偽造文書輕罪，按常理應不該受到如此對待。民進黨檢調單位會如此濫權操作，唯一的目的就是企圖影響罷免吳沛憶案的推動，讓罷免案推不下去。

「身為法律人，我看到司法被掌權者蹂躪、踐踏，十分憤慨且傷心。當人民對司法行為不可預測、對司法不相信時，台灣還有自由民主法治可言嗎？ 」翁曉玲說，由衷希望承辦檢察官可以尊重人權，不要濫用羈押權，賴苡任、李孝亮沒什麼好滅證、串供的，更不會笨到去逃亡！他們會與我們一起強力監督民進黨，直到民進黨下台。