罷免二階送36398件！　羅智強宣布：正式啟動「大安100講」街講

▲國民黨團首席副書記長羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免進入第二階段連署收尾，罷免台北市大安區藍委羅智強的民團「大安強強滾」今（7日）公告成功募集36,398份有效連署書，不僅順利跨越法定門檻23,313份，更達門檻的156%。羅智強宣布，今天起，他正式啟動「大安100講」街頭演講計畫，走上街頭，講出真話，捍衛民主，請大家一起站出來，投下「不同意罷免票」。

羅智強分享，黃呂錦茹曾對他說過一句話，「有一次，天空下著大雨，我坐車經過路口，看見你站在街頭演講，淋著雨不肯退，我真的很感動。國民黨有你，真好！」。羅說，昨天，在完成「大安百萬步」、親送感謝信走遍53個里之後，他正式啟動「大安100講」街頭演講計畫。這一刻，他格外想起正在遭民進黨政府清算、遭關押的黃呂錦茹。

羅智強提到，每次黃呂錦茹見到他都會提起街講的事。她總說，「以前國民黨並不擅長街頭演講，是你帶起了這個風氣。風雨無阻、堅持站上街頭，向人民報告、說理念，這樣的誠意和毅力，讓人非常感動。」她還常提醒國民黨的年輕人，「永遠不要覺得沒人聽得見你說的話，可以學學羅智強，走上街頭，讓人民聽見你的聲音。」

羅智強指出，從政以來，他始終敬重黃呂錦茹。她在台北市黨部任內，就像一位慈祥的母親，無怨無悔照顧每一位同志，從不居功、從不求回報。如今，在母親節前夕，這位溫暖堅毅的黃呂錦茹，卻被執政者關了起來。這不只是令人心疼，更令人痛心。台灣的司法，何以淪為為政者清算異己的工具？！他心中更添一份責任——他們不能讓這些踐踏法治的作為，成為民主台灣的日常。獨裁者，必須踢到鐵板。

羅智強說，這就是他啟動「大安100講」的初衷。不只是街講，更是一場行動，一次向黃呂錦茹致敬的宣言，也是一個護民主、反惡罷的新起點。謝謝朱立倫，感謝王欣儀、李柏毅、楊植斗、鍾沛君，還有眾多在地里長一起為「大安100講」站台打氣。他會全力守住大安，更要守住每一位在野同志。不能讓民進黨用國家資源與權力清算監督者、打垮他們任何一個人！走上街頭，講出真話，捍衛民主。請大家一起站出來，投下「不同意罷免票」。