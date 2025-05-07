預言今偵查庭3結果　李孝亮：要背黨中央搜索的鍋「不如把我押起來」

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮(左)、媒體人朱凱翔（右）（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

記者郭運興／台北報導

檢調近日偵辦罷免案偽造連署，北檢今（7日）下午將再度傳訊「罷免雙吳」團隊的賴苡任、李孝亮。對此，李孝亮不僅在節目透露已做好準備、也徵求委託人繼續完成罷免，後續也發文指出偵查庭最終可能的3種情況，強調「無論是我跟賴苡任、還是其中一個獨自從北檢離開，一定會被有心人冠上出賣黨中央的罵名，如果要我們背黨中央被搜索的鍋，還不如把我押起來」。

李孝亮表示，今天就要去北檢開偵查庭，以下是明天可能發生的幾種情況。

李孝亮表示，第一種可能「雙押」，他跟賴苡任都進去。目的是直接沒收罷免雙吳，機率20%。

李孝亮指出，第二種可能「雙放」，他跟賴苡任都放。目的是為搜索黨中央做準備，形塑他們兩人是抓耙仔，機率70%。

李孝亮再指，第三種可能「一押一放」，他跟賴苡任選一個押。目的是讓出來的那個人，在未來背黨中央被搜索的鍋，機率90%。

李孝亮直言，所以無論是他跟賴苡任、還是其中一個獨自從北檢離開，一定會被有心人冠上出賣黨中央的罵名，真是跳到黃河都洗不清，這招果然殺人又誅心。

最後，李孝亮強調，「如果要我們背黨中央被搜索的鍋，還不如把我押起來，現在搞到只能靠犧牲自由，才能不讓屎盆子扣到頭上，想想也蠻悲哀的」。