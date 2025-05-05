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比沒唸書更慘？　日本10年研究：滑手機恐致「腦部發育停滯」

▲▼ 小孩,滑手機,螢幕,智慧型手機。（圖／CFP）

▲日本一項腦科學研究呼籲，應更注意滑手機對孩童腦部發育的影響。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本東北大學一項長達10年的追蹤研究發現，使用智慧型手機，可能削弱孩童學習能力，甚至導致大腦部分區域發育遲滯，並且對此提出警告。

日本商業雜誌President Online報導，2010年起，腦科學家川島隆太教授，帶領東北大學團隊，針對宮城縣仙台市7萬名國中小學生，展開長達10年的追蹤研究。除了生活習慣與學習能力以外，也會讓孩童每隔3年接受一次核磁共振（MRI）腦部檢查。

結果發現，一旦螢幕使用時間（包括看電視、玩智慧型手機與遊戲機）超過1小時，孩童學習力就會急遽降低，而且隨著時間拉長，不論哪種學科的學習力都明顯下滑，「我們推測，手機會影響邏輯思考力、記憶力、專注力、閱讀理解力等整體學習能力。」

▲▼ 學童,上學,放學,下課,小孩 。（圖／CFP）

團隊起初假設，成績下滑可能是因為學習與睡眠時間被壓縮，但隨後的研究發現，智慧型手機的使用，本身就對學習造成負面影響。即使孩童每天溫書逾2小時，但只要手機使用時間超過3小時，成績甚至往往比不上那些「不讀書、但也不碰手機」的孩子。

MRI檢測結果也顯示，網路使用時間越長的孩子，大腦狀態與3年前相比變化越小。也就是說，他們的大腦發育在多個區域出現停滯，具體來說大腦皮質1/3停止發育，負責連接大腦各區域神經網路的大腦白質，則是整個區域都出現發育停止的狀況。

研究團隊因此認為，長時間使用手機，導致學習力下降的根本原因，其實是因為孩童腦部發育出了問題。

川島隆太教授表示，只要把螢幕使用時間限制在每天1小時內，孩童學習能力就不會受到明顯影響，但只要超過一小時，不論如何都會顯著拉低學習力。他呼籲家長與學校，在管理孩童的手機使用狀況時，必須具體而明確地設下界限，同時也不能忽略「大人以身作則」的重要性。

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