拿男友手機「設Face ID」惹怒他！女委屈喊1句　全場轟爆

▲女友想要設定男友手機的Face ID，卻惹火男友。（示意圖／i stock）

文／CTWANT

許多情侶都擁有對方的手機密碼，以便查勤或是信任，以及給予安全感，也有些人注重隱私，不會隨意給予另一半密碼。一名女網友在Dcard上發文分享，交往一年以來，男友不給她設定臉部手機解鎖，近日她嘗試自行設定，卻惹火男友，底下網友也認為，原PO的行為很不尊重男友。

一名女網友近日在Dcard上以「男友不讓我設定Face ID…該分手嗎」為題發文分享，她透露與男友都已超過30歲，目前交往1年，這段期間都沒有告訴她手機密碼，「只有在有幾次因為不得已的情況，需要請我幫他用手機才得知他的手機密碼，他也是因為這樣才知道我的。」

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原PO表示，基於信任自己從沒看過男友手機，但以往跟前男友們的相處經驗是，互相有彼此的密碼和Face ID，「前男友們也都大方說你想看就看，給我滿滿的安全感。」

近日兩人在吃飯時，原PO因為想換男友的手機音樂，男友解鎖後她趁機試探一下男友對於設Face ID的態度，原PO作勢在解鎖Face ID的樣子然後對男友笑，但還沒開始設定，男友隨即發火說：「你這樣非常不尊重我」，並表示覺得自已的隱私被侵犯了，沒有辦法好好做自己。

原PO則表示只是想取得一個被信任的感覺而已，不過男友依舊無法接受，「他說我常常把我的感受擺第一位，沒考慮過他的感受。」原PO直呼若未來要進入婚姻的話，想起這件事還是會很受傷，藉此想詢問網友的意見。

對此，大批網友認同男友的想法， 「前男友願意讓妳看，不代表這件事情是對的，只能證明妳和前男友，對信任感的價值觀是相同的」 、 「願意給對方看是信任，不給對方看是基本權利，請去找願意配合你的人，不配合你也不是他的問題」 、 「請留一點隱私給對方好嗎，不管男女雙方都一樣」 、 「30+了還這麼幼稚，奇葩。你要的男友不給，就扯前男友就扯分手，妥妥的情緒勒索」 、「自己一直步步緊逼試探人家態度，等人家真的生氣又委屈巴巴的樣子，我如果另一半是這樣我也會受不了。」

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