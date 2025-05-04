機器人點亮台東！首屆智創競賽登場　75隊熱血開戰

▲「2025台東智創機器人競賽」精彩開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動智慧教育與STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學）教學理念，台東縣政府與高雄扶輪社、國立台東大學攜手合作，於4日在大王國中舉辦首屆「2025台東智創機器人競賽」，吸引來自全縣國中小超過75支隊伍熱情參與，在競技中展現創意與實作力，成為台東科技教育邁向新里程碑的重要活動。

活動在上午熱鬧展開，由三所國小帶來結合舞蹈與機器人操控的表演「舞動科技，創新未來」，為比賽揭開序幕。開幕儀式中更設計象徵意涵的橋段——「五星連珠，旗開得勝」，由教育處長蔡美瑤、高雄扶輪社長與總監、大王國中與大武國中校長等人共同操作手臂機器人，點亮象徵未來與希望的五座燈塔。透過這項設計，主辦單位期盼智慧教育的光芒能照亮台東學子的學習旅程。

教育處長蔡美瑤表示，智慧科技已成為全球教育發展的核心方向，台東縣在近年積極投入智慧校園建置與科技課程推動，期望藉由競賽形式，不僅讓學生有機會發揮平日所學，更能在過程中學習團隊合作與策略思維，激發創新潛能，縮短城鄉數位落差，為未來培養具備科技素養的人才。

本次競賽以「機器人奪標攻防賽」為主軸，賽事分為四大競賽場地，採用雙敗淘汰制，每場對戰限時五分鐘。參賽隊伍需操作射擊機器人與手臂機器人，在規定範圍內進行策略攻防、搶分對抗，不僅考驗程式設計能力，也考量臨場反應與戰術執行。經過初賽與複賽層層選拔後，將決出前16強隊伍爭奪最終冠軍。

教育處指出，本次競賽亦為「STEAM智創機器人師資培訓計畫」的延伸成果。該計畫自啟動以來已舉辦多場工作坊，協助教師掌握智慧機器人應用於各學科教學的方式，深化教學創新。透過競賽活動，不僅是對師生學習成效的驗收，也進一步拓展STEAM教育的實踐場域，鼓勵學生在趣味中學習、在挑戰中成長。

這場融合教育、科技與創意的競賽，不僅展示台東在智慧教育上的努力成果，也象徵地方教育在科技浪潮中穩健前行的步伐。