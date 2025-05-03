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故事小精靈決賽變身派對盛會　孩子說故事自信登場

▲故事小精靈說故事說出自信。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲故事小精靈說故事說出自信。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府主辦、湯爺爺贈書團隊協辦、光明國小承辦的台東縣114年度國小學生「故事小精靈」全縣決賽，3日在娜路彎大酒店登場，吸引來自縣內各地的56位學生及12組親子家庭參與。活動以「故事派對」為主題，鼓勵孩子將故事當作派對上的獨特禮物，透過生動演說與創意演出，在舞台上自信表達、盡情展現想像力，現場氣氛熱烈溫馨，充滿童趣與感動。

本次比賽分為三組進行，包括低、中年級的「故事小精靈組」、高年級的「閱讀推銷精靈組」，以及以家庭為單位的「書香家庭精靈組」。評審團依據內容詮釋、語音語調、台風表現與創意編排綜合評分，選出表現優異的學生與家庭組隊伍，並由主辦單位頒發獎狀、獎金與小禮物，鼓勵他們持續投入閱讀與說故事的世界。

活動現場由光明國小團隊悉心佈置，除了打造趣味十足的「主題故事打卡牆」，還新增「花園派對區」等佈景，營造出充滿童話氛圍的說故事空間。參賽學生盛裝登台，化身為快樂的「故事小精靈」，將書中的角色化為現場觀眾的共同記憶，也讓觀眾沉浸於一場場精彩紛呈的故事旅程。

縣長饒慶鈴表示，「故事小精靈」不僅是台東長年推動閱讀教育的指標活動之一，更是許多家庭與校園期盼的年度盛會。藉由說故事的形式，孩子能在輕鬆中提升語文能力與創意思維，並從中學會表達、分享與同理，是培養閱讀素養與品格教育的重要方式。

台東縣教育處長蔡美瑤指出，本屆比賽以派對形式包裝閱讀活動，讓孩子更有參與感與舞台感。這不只是一次比賽，更是一場關於語言、美感、表達與人際交流的綜合學習體驗，也希望透過這樣的方式，讓「聽故事、說故事」成為孩子生活中的自然習慣，進而建立終身學習的基礎。

縣府也特別感謝長期支持閱讀推廣的湯爺爺贈書團隊，透過提供優質書籍資源，不僅提升了學童的閱讀興趣，也有助於從小扎根價值觀教育，帶動更多良善、正向的社會氛圍。

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