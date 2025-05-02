4位「諾貝爾獎、圖靈獎得主」來台演講！　3000位幸運兒能朝聖

▲三位諾貝爾獎得主和一位圖靈獎得主來台演講。（圖／諾科獎台北峰會2025）

生活中心／綜合報導

由諾科獎國際文教交流協會主辦的「2025年諾科獎台北峰會」即將於5月7日至9日盛大舉行。此次峰會吸引了三位諾貝爾獎得主和一位圖靈獎得主，將來台舉辦一系列公益演講與交流活動。這四位重量級國際大師包括圖靈獎得主傑克·唐加拉（Jack Dongarra）、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫（David W.C. MacMillan）、諾貝爾物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）以及路易斯·J·伊格納羅（Louis J. Ignarro）。活動名額迅速被搶購一空，總計三千名與會者將在這場學術與科技的饗宴中交流互動。

峰會的主題為「AI-超級運算改變研究方式」，旨在搭建一個國際交流平台，促進頂尖科學家與台灣青年學子及企業的深入交流。諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮表示，今年有12所大學校長或代表參加，包括台北科技大學、中正大學、宜蘭大學等，並有超過40家企業支持活動。與會者將共同探討人工智慧、綠色材料和生命科學等前沿科技的發展趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲講師資訊。（圖／諾科獎台北峰會2025）

活動期間，四位大師將進行一系列校園巡禮和公益演講，包括在台北科技大學世雄廳的揭幕演講，以及與台北市教育局和教育部青年署合辦的講座。除了校園活動，主辦方還在5月7日晚上安排「超級貴賓之夜」，讓四位大師與一百位各領域代表進行互動交流，促進跨界合作。

朱愛蓮強調，此次峰會是首次在台北舉行的諾貝爾峰會，台灣學子將有機會與諾貝爾獎得主面對面交流，探索研究題材和商業契機。她希望這樣的交流不僅限於頂尖大學，也能惠及偏鄉學校的學生。她呼籲台灣各界企業積極參與，共同打造這場無與倫比的學術盛宴，見證知識的無界力量。

▼諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮。（圖／諾科獎台北峰會2025）