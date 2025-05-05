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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

見柯文哲案想起「扁案」　陳致中嘆：法律人的基本ABC好像不存在

▲▼陳水扁曬出與柯文哲昔日合照，手拿「堅持」兩個大字的書法。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲陳水扁曬出與柯文哲昔日合照。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見8個多月。對此，前議員陳致中今（5日）表示，柯案讓他想到父親陳水扁當年的狀況，當時也是一路押到底，但交保跟最後怎麼判是兩件事，大家要拆開來看，法律最核心的是怎麼保障人權，無論是否喜歡陳水扁或柯文哲，都該落實程序正義，有沒有先把料給媒體偵辦審判？法律人的基本ABC好像都不存在了，有時候自己會覺得司法先有了結論，想羈押你就「逃亡之虞」，不想羈押就「無羈押必要」。

陳致中於節目《中午來開匯》專訪被問到「柯文哲案」，他表示，全世界中新興民主國家，有兩個大問題「媒體跟司法」，柯文哲案起訴書60幾萬字，有幾個人可以看完？很多人會出來評論，就像當初扁案也是，大家都變成專家，但是有多少人看過起訴書？看過證據？聽過辯護律師與被告的講法？其實都沒看過吧，但都變成專家，自己覺得很奇怪。

陳致中表示，有時講到柯案或是這些案子，他不是專家，也不敢說自己講得是對的，但自己認為證據夠強就法律攻防，證據若不夠強也是法律攻防，進入到審理階段，大家可以去慢慢思考，慢慢去看。

談到「柯文哲羈押」，陳致中想到父親陳水扁當年的狀況，當時也是一路押到底，當然自己也理解台灣制度上是怕犯人出來後，反覆實施，但基本上到一個程度之後，必須給予交保，當然官司要怎麼判，是後面的事情。

陳致中提到，當年法官延押陳水扁的理由，一再說「當過總統所以會逃亡，一定知道逃亡方法」，這個理由講了多次後，可能又不好意思再講，變成「你當過總統有影響力，在外面會干擾司法，會號召民眾」，連在北所外面有聲援的民眾，這都會變成延押的理由，大家都可以去思考這是否合理。

陳致中認為，交保跟最後怎麼判是兩件事，大家要拆開來看，法律最核心的是怎麼保障人權，怎麼樣去實現這塊，無論是否喜歡陳水扁或柯文哲，都該落實法律上的程序正義，台灣的司改喊了這麼久，像是一直爆料這種，內容真假是一個問題，若是假的就是亂寫，若是真的那資料來源怎麼來的？法務部總是說偵查不公開，但他們怎麼會一直寫？很多問題，大家都可以去想。

最後，陳致中強調，扁案與柯案截然不同，但有沒有先把料給媒體，給媒體偵辦審判，觀眾也會被影響，法律人的基本ABC好像都不存在了，有時候自己會覺得司法先有了結論，想羈押你就「逃亡之虞」，不想羈押就「無羈押必要」。

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