強調陳水扁相信賴總統、支持大罷免！　陳致中：演講被斷章取義

▲前總統陳水扁(右)與兒子陳致中(左)。（圖／翻攝陳致中臉書）

記者郭運興／台北報導

前總統陳水扁日前於演講稱「民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是XX同路人」，言論一出，引起綠營支持者不滿，陳水扁臉書更遭到出征批評。對此，前議員陳致中今（5日）表示，這次演講比較像父親陳水扁從政的經驗談，不僅譴責在野黨亂刪預算的惡劣作法，也一再強調「我們要相信賴總統的想法」、對大罷免是絕對支持，演講一個多小時，有時候被斷章取義，誤會成不支持大罷免或中國同路人，其實是有點不公平。

陳致中於節目《中午來開匯》專訪談到父親、前總統陳水扁近日演講一事，他表示，演講的題目是「台灣民主的韌性與轉型」，其實是用一些例子解釋台灣民主經歷這多風雨與困難，但最後都可以透過人民的意志去克服，一步步達到威權走到民主的目標，這比較像父親陳水扁從政的經驗談。

陳致中表示，演講一個多小時，要全部看完沒有那麼簡單，所以有時候被斷章取義，父親陳水扁最想表述的重點是「大家對台灣民主要有充分信心」，即使在過程中有意見分歧或衝突，也堅持民主信念與價值。

陳致中指出，陳水扁也一再強調，每個總統時空背景不同、國際情勢也不同，作法與政策一定是有思考的背景，所以沒有對跟錯的問題，他也強調「我們要相信賴總統的想法與決策」，身為民進黨黨員，對這個大罷免是絕對的支持。

陳致中再指，陳水扁也在節目訪問了總召柯建銘、聯電創辦人曹興誠、綠委沈伯洋等大罷免要角，甚至在每天社群媒體的早安圖發表「罷免救台灣」表達立場，如果因為對民主闡述的演講，而被誤會成不支持大罷免或中國同路人，其實是有點不公平。

被問到「陳水扁演講是否針對賴清德」，陳致中強調，當然不是，整個演講完全沒有去提到個人或者針對哪個人的發言，就是單純是陳水扁對民主的想法與期望，但也必須承認教科書教的，套在現實不一定完全吻合，建議就是參考，畢竟陳水扁不是現在執政的人，不要太過度放大。

陳致中提到，監督預算、質詢預算是民代的職權，如果沒有去監督反而會被選民罵，但是父親陳水扁在演講中特別有講，藍白這種統刪、亂刪預算，尤其是對潛艦、國防，這種全民共識、不分黨派的預算，陳水扁是有切身之痛，所以特別譴責在野黨這種惡劣的作法。

陳致中認為，其實演講或發表意見，對於時政會比較避免，畢竟「不在其位不謀其政」這八個字大家都很熟，但怎麼樣去做，分際也是要去拿捏一下，現在的執政者如何去做這些決策，應該要給他空間，如果自己已經離開了那個位子，就不特別去講自己的意見，如果被提到，就簡單的去敘述一下即可，那個分際需要注意。

陳致中說，因此，陳水扁這個演講真的是在講自己的理念，可能這個時間點在罷免的攻防，被少部分人斷章取義、直接下個標題，也許根本沒有聽過這個演講，聽了幾句話就認為是這樣講，陳水扁被出征好幾天，真的很艱苦。

最後，陳致中強調，目前最大誤解是有標題稱陳水扁批評賴總統，但兩個小時演講真的沒有講到賴清德怎麼樣，甚至一再去強調現在執政者做任何決策沒有對錯問題，一定有道理，所以要相信賴總統、賴政府，陳水扁也是強調信賴，但還是被扭曲原意，實在是很艱苦。

▼前總統陳水扁昔日發文挺罷免。(圖／翻攝自Facebook／chenshuibian88）

