　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不捨柯文哲看守所蹲坐洗衣　陳佩琪舉李師科案比喻：台灣司法有進步？

▲▼「柯文哲疼痛血尿+嘔吐，疑急性腎損傷」說明記者會，陳佩琪拭淚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押禁見8個多月，妻子陳佩琪今（3日）在臉書表示，1980年代的李師科搶案也是被誣告入獄，數十年後台灣的司法有進步了嗎？有從這事件中記取教訓嗎？請問市長將市民的陳情交給專業的委員會處理，到底是犯了什麼罪？

陳佩琪今在臉書說，結婚有家庭的婦女每天早上都有許多家事routine要做，她也一樣，一早會把全家的杯子都洗過一遍，柯雖不在，但她會把杯子洗得更乾淨，擦得更亮。接著把全家的濕毛巾拿去陽台曬乾，若累積了一些換洗衣服，就拿去洗衣機洗，接著準備簡單的早餐。先生在時，夫妻會坐下來一起聊最近發生的時事。

陳佩琪提到，年初先生跟她相聚的那一週曾跟她說過這事，「他說北所房間內沒有洗衣檯，他有青蛙肢，無法蹲著，所以洗衣對他來說是很大的挑戰」。陳說，現代人應該沒人像古代阿嬤一樣，蹲著用手搓洗衣服了，聽到柯講這個， 忍不住淚水奪眶而出，真不知他到底做了什麼，要被如此對待著？

「我的先生柯文哲，他『沒有介入京華城的任何一場決議會議， 沒影響決策會議中的任何的一位委員』，卻被台灣的司法關押他8個月不放。」陳佩琪表示，大家還記得數十年前台灣發生的李師科土銀搶案嗎？就因為隨便一個人密告（誣告），加上一條紋路類似的被單，檢警就隨便抓個完全無關的替死鬼王迎先抵帳，導致他不堪受辱而跳河自殺，數十年後台灣的司法有進步了嗎？有從這事件中記取教訓嗎？

陳佩琪說，先生在庭上說人家陳情，他是醫生出身，沒都市計畫專業，於是交給內部和外部的專業委員組成會議，開了十幾次的會議而決定京華城容積，最後由會議的主席蓋了市長的甲章而決行，請問你們現在關押一個沒有介入的市長到底是什麼邏輯？台灣到底是什麼世界？

陳佩琪說，兇殺案發生時，一個人在國外的人卻被抓來說要調查你用什麼刀殺人，殺了幾刀，這樣的司法不會讓人汗顏嗎？這事情的來龍去脈，有造假嗎？有亂說嗎？

陳佩琪表示，醫院若有人投訴說你們醫生醫死人了，病家要討公道，接到陳情的院長也是把整個事件交由專業的醫療爭議委員會處理，請問市長將市民的陳情交給專業的委員會處理，到底是犯了什麼罪？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！4縣市豪大雨特報
撈到「世界第3毒」！高雄現蹤　被螫到恐死亡
烏克蘭正妹「床底藏人」案延燒！　APA飯店：警方已介入
快訊／美職8隊現身桃園看徐若熙！老虎高層也來了
快訊／4縣市大雨特報！下到晚上
俄黑海港市遭襲　宣布緊急狀態！
愛莉莎莎賣課手段「瑜珈老師」怒酸噁心！　親上火線發聲
不捨柯文哲「蹲坐洗衣」　陳佩琪淚：為何要被如此對待

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不捨柯文哲看守所蹲坐洗衣　陳佩琪舉李師科案：台灣司法有進步？

紙質投票箱「會藏票」？　藍委建議：底部可改透明壓克力板

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

司委會排「防共諜」專報總統府國安會拒出席　藍轟：抗中保台喊假的

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難出力的事

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

北市人行道修繕12行政區「齊頭分配」　大安、內湖2區永遠修不完

中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：將讓世界看見台灣

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

不捨柯文哲看守所蹲坐洗衣　陳佩琪舉李師科案：台灣司法有進步？

紙質投票箱「會藏票」？　藍委建議：底部可改透明壓克力板

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

罷團擬換領銜人、重提案　吳思瑤尊重：顧好問政是眼前要務

司委會排「防共諜」專報總統府國安會拒出席　藍轟：抗中保台喊假的

朱立倫要全黨拚罷免還列KPI　藍點唯一能做卻最難出力的事

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

北市人行道修繕12行政區「齊頭分配」　大安、內湖2區永遠修不完

中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：將讓世界看見台灣

轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

中國海警直升機「侵犯日本領空」　自衛隊戰機緊急升空

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　國家警報響

快訊／TPBL職籃為「剴剴案」發聲　曾文鼎、林書緯盼社會終結兒虐

金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

長榮航空兒童早療公益計畫　今捐贈服務車、助教室翻修

親子同逛「熊廢市集」掀熱潮　助舊物找到新生命

全台11城隍爺齊聚府城巡城　黃偉哲：以宗教文化信仰守護台南

精準對抗肝癌！台大攜手北醫破解關鍵基因運作機轉　成治療新方向

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

政治熱門新聞

國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

高市府人事異動！新任海洋局長出爐

僅黃仁勳有膽示警川普　沈富雄曝原因

張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉

罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

快訊／管家失聯遭通緝　傅崐萁批：司法製造前所未有的寒蟬效應

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：荒謬

花蓮縣府退稅2億　她曝傅家怕破窗效應

「不排除暫停美索外交關係」 美眾議員要索馬利亞撤禁台護照決定

不捨柯文哲看守所蹲坐洗衣　陳佩琪舉李師科案比喻

趙少康酸朱立倫「安慰自己而已」　指民調家裡做：完全不能看

服務處收「燒過的千元冥紙」死亡威脅　吳沛憶報警：不容違法行為

幼兒園狼師毛畯珅性侵女童判關28年8月　多名受害幼童家長發聲了

更多熱門

相關新聞

蔡壁如辱黨徽遭停權一個月　黃國昌：中評會獨立行使沒過問

蔡壁如辱黨徽遭停權一個月　黃國昌：中評會獨立行使沒過問

民眾黨中央委員蔡壁如過去在競選黨主席過程中，因變造黨徽，遭中央委員江和樹等黨員指控侮辱黨徽向中評會檢舉。據了解，中評會開會討論後，做出停權1個月處分，期間自5月1日開始計算。對此，黨主席黃國昌今（3日）受訪說，中評會獨立行使職權，我們都沒有過問。

幼兒園狼師毛畯珅性侵女童判關28年8月　多名受害幼童家長發聲了

幼兒園狼師毛畯珅性侵女童判關28年8月　多名受害幼童家長發聲了

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機　滿意度被川普打個滿頭包

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機　滿意度被川普打個滿頭包

蔡壁如變造民眾黨徽　中評會決議懲處停權1個月

蔡壁如變造民眾黨徽　中評會決議懲處停權1個月

郭智輝嗆台電員工　昌：該離開的是你

郭智輝嗆台電員工　昌：該離開的是你

關鍵字：

柯文哲柯P民眾黨陳佩琪李師科

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面