不捨柯文哲看守所蹲坐洗衣　陳佩琪舉李師科案：台灣司法有進步？

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押禁見8個多月，妻子陳佩琪今（3日）在臉書表示，1980年代的李師科搶案也是被誣告入獄，數十年後台灣的司法有進步了嗎？有從這事件中記取教訓嗎？請問市長將市民的陳情交給專業的委員會處理，到底是犯了什麼罪？

陳佩琪今在臉書說，結婚有家庭的婦女每天早上都有許多家事routine要做，她也一樣，一早會把全家的杯子都洗過一遍，柯雖不在，但她會把杯子洗得更乾淨，擦得更亮。接著把全家的濕毛巾拿去陽台曬乾，若累積了一些換洗衣服，就拿去洗衣機洗，接著準備簡單的早餐。先生在時，夫妻會坐下來一起聊最近發生的時事。

陳佩琪提到，年初先生跟她相聚的那一週曾跟她說過這事，「他說北所房間內沒有洗衣檯，他有青蛙肢，無法蹲著，所以洗衣對他來說是很大的挑戰」。陳說，現代人應該沒人像古代阿嬤一樣，蹲著用手搓洗衣服了，聽到柯講這個， 忍不住淚水奪眶而出，真不知他到底做了什麼，要被如此對待著？



「我的先生柯文哲，他『沒有介入京華城的任何一場決議會議， 沒影響決策會議中的任何的一位委員』，卻被台灣的司法關押他8個月不放。」陳佩琪表示，大家還記得數十年前台灣發生的李師科土銀搶案嗎？就因為隨便一個人密告（誣告），加上一條紋路類似的被單，檢警就隨便抓個完全無關的替死鬼王迎先抵帳，導致他不堪受辱而跳河自殺，數十年後台灣的司法有進步了嗎？有從這事件中記取教訓嗎？

陳佩琪說，先生在庭上說人家陳情，他是醫生出身，沒都市計畫專業，於是交給內部和外部的專業委員組成會議，開了十幾次的會議而決定京華城容積，最後由會議的主席蓋了市長的甲章而決行，請問你們現在關押一個沒有介入的市長到底是什麼邏輯？台灣到底是什麼世界？

陳佩琪說，兇殺案發生時，一個人在國外的人卻被抓來說要調查你用什麼刀殺人，殺了幾刀，這樣的司法不會讓人汗顏嗎？這事情的來龍去脈，有造假嗎？有亂說嗎？

陳佩琪表示，醫院若有人投訴說你們醫生醫死人了，病家要討公道，接到陳情的院長也是把整個事件交由專業的醫療爭議委員會處理，請問市長將市民的陳情交給專業的委員會處理，到底是犯了什麼罪？