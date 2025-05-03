幼兒園狼師毛畯珅性侵女童判關28年8月　多名家長籲北市府認錯負責

▲犯下多起兒童性侵猥褻案件的男子毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市男子毛畯珅在母親開設的信義區某幼兒園內擔任教保員，他在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，高等法院二審加重改判28年8月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞，毛須入監服刑。該案多位受害幼童家長共同發布聲明表示，感謝司法給予受害者和家屬們公平正義，但也呼籲司法介入調查幼兒園負責人、股東其多名教保員是否涉及隱匿包庇。聲明也呼籲，犯情擴大智此，北市府及相關局處難辭其咎，應勇於認錯、向受害者及家長致歉，負起該負的責任。

而事發時，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，北市府初步調查結果更遠低於檢調所查出件數。北市教育局甚至一度回應「萬一小孩講錯，是不是誣告？」北市府過程中近乎「失能」、多起行政疏失引起輿論撻伐，現任台北市長蔣萬安為此鞠躬道歉，前台北市長柯文哲也承認有檢討之處，並由北市府主動移送監院調查。

調查發現，北市府未依法落實行政調查及追蹤列管，造成七大斷點，由約聘人員自行觀看監視器、未第一時間調查、未依法提出報告、未依法停職、主管人員完全不清楚相處規定等，導致案件漏接，衍生更多受害幼童，核有重大違失，監察院通過糾正北市府。

而一審台北地院審理後，認定毛男對6名幼童性侵、猥褻、拍下不雅照，其中有2名幼童更是分別遭侵犯100次以上，總計毛男共犯下219個罪名，一審總計判處刑度1252年，並定應執行有期徒刑28年。該案上訴二審，高等法院審理期間，毛男坦承「所有女童均有被他『摸』了」，但他否認與女童們「性交」，僅承認犯下刑度較輕的「猥褻罪」。全案於今年初二審宣判，高院改認定他犯下226個罪名，刑度加總達1291年，定應執行有期徒刑28年8月。全案再上訴第三審，最高法院審理後，2日駁回上訴定讞。

根據《自由時報》報導，檢方又查出毛畯珅對另外39名幼童涉犯性侵、再度加訴，若這些新增的案情都有罪，合併執行可能會被判最高上線30年刑期，超越當年「富少淫魔」李宗瑞的29年10月刑度，成為國內性侵犯罪重刑度者。

該案多位家長共同發布聲明表示，儘管再多的刑罰可能都難以盡如人意，但感謝司法給予受害者和家屬們的公平正義，也謝謝所有參與本案的司法人員、家長、群眾的努力。在此我們有幾句話想說。

聲明表示，第一、負責人和幼兒園股東已明確表示不會對毛男的行為負起賠償，被害者們求償無門。第二、負責人、股東及多名教保員是否涉及隱匿、包庇等不作為情事，希望司法積極介入調查，勿枉勿縱。第三；本案之所以犯情擴大至此，臺北市政府和臺北市政府相關局處人員輕忽的態度與行為難辭其咎；家屬呼籲臺北市政府應勇於承認錯誤，向受害者及家長致歉，並負起該負的責任。

聲明指出，最後，被告（毛男）還有犯行更嚴重的後案尚在審理中，然其開庭態度囂張頑劣，顯然不能深刻反省，希望法官能注意被告的犯後態度，未來在刑度上加以反映。期待社會各方繼續關注本案，給予受害者及家屬公道。