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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談陳水扁特赦可能　陳致中：是否應該「政治問題、政治解決」

▲陳水扁出席北社募款餐會，歌唱安可曲今夜又擱塊落雨（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前總統陳水扁特赦議題一直是外界關注焦點，他本人去年也透露，高層曾到家裡轉達「蔡英文總統已決定好特赦」，但最終未有下文。對此，前議員陳致中今（5日）表示，特赦對當事人是被動的，怎麼樣思考、是否行使，這是總統的特權，大家沒辦法置喙，但自己一再認為，當有些事情司法無法解決時，就必須用政治手段，不可諱言，政治案件是政治而起，是不是應該「政治問題、政治解決」，這是自己的看法。

陳水扁去年受訪曾表示，農曆初三有高層到家裡，轉達「蔡英文總統已決定好特赦」，自己非常意外，對方還說這件事連賴清德都不知道，並要求保密，當時對方說是無條件特赦，但5月又傳來文件要求簽名，內容是要匯回「犯罪所得」1千萬美元、要切結，但2009年陳致中就說過，若可以處分這筆錢會全數捐出做公益，且這筆錢是選舉所得，跟所涉案件一點關係都沒有，卻要他說是犯罪所得，「有可能接受嗎？強人所難」。

對此，陳致中接受節目《中午來開匯》談到「陳水扁特赦可能」，他表示，特赦其實也是政治問題，本來就是個政治手段，為什麼有特赦的設計，就是因為法律有它的極限，如果說一個案件，因為在司法上面的問題，例如程序不正義，讓整個社會陷入分裂，這對國家社會不是好事情，所以發明了一個手段就是特赦權，只有一個人可以發動就是總統，最後是否行使，超出他能做的範圍，這是總統才能做的決定，當初他也沒有去談。

陳致中認為，特赦對當事人是被動的，怎麼樣思考、是否行使，這是總統的特權，就像當年陳水扁任內特赦「白米炸彈客」等人，所以大家當然沒辦法置喙。

陳致中強調，或許有些事情就給歷史來還原，但自己一再認為，當有些事情司法無法解決時，就必須用政治手段，不可諱言，政治案件是政治而起，絕對是有高度政治性的，雖然是在司法架構下，但是不是應該「政治問題、政治解決」，這是自己的看法。

被問到「是否有接觸蔡前總統、賴總統，或他們表態特赦想法」，陳致中說，自己沒有印象蔡英文前總統有沒有公開表態，私底下沒看到、也沒有討論過這些，而陳水扁跟賴清德最近一次見面是在去年國慶大典上。

▼陳致中。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 陳致中說，父親心情很平靜 。（圖／記者吳世龍攝）

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